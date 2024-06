Návštěva nemocnice na dovolené může vyjít i na statisíce korun. Je lepší nepodcenit pojištění

Těšíte se na klidnou dovolenou u moře, ale místo toho řešíte zdravotní komplikace. S tím se každoročně setkávají v zahraničí tisíce Čechů. Často jim pobyt znepříjemní horečky, střevní potíže nebo i úrazy. Návštěva nemocnice v cizině bez sjednaného pojištění ale může vyjít pořádně draho. I proto pojišťovny doporučují, aby se lidé před cestou do zahraničí pojistili. Seriál Praha 11:09 27. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle pojišťoven je dobré na pojištění nezapomínat před každou cestou do zahraničí a to i po Evropské unii (ilustrační foto) | Foto: Marie Starostová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Při výběru cestovního pojištění je potřeba se zaměřit zejména na limity na léčebné výlohy. Ty se můžou lišit a často tomu odpovídá i cena pojištění. V úvahu je potřeba vzít při sjednávání pojištění i cílovou destinaci a aktivity na místě, vysvětluje Gabriela Trojanová z KB pojišťovny.

„Záleží vždy na tom, kam klient cestuje, do jaké destinace, co tam bude dělat, jestli bude třeba provozovat i nějaký rizikový sport. Je třeba si dopředu promyslet, jestli sport je rizikový a je třeba si ho připojistit,“ vysvětluje Trojanová.

Cestovní pojištění i v Unii

Podle pojišťoven je dobré na pojištění nezapomínat před každou cestou do zahraničí, a to i po Evropské unii. Modrá kartička pojištěnce by měla jejímu držiteli zaručit, že dostane stejnou péči jako občan daného státu, ale v zařízeních placených z veřejných rozpočtů. Ani to ale nemusí být úplně zadarmo, upozorňuje Petr Koblížek z České asociace pojišťoven.

„Je to zatížené poté značnými doplatky, protože se to řídí legislativou ve státě, v které cestovatel pobývá. Můžou tam být vysoké poplatky na zdravotní pomůcky,“ popisuje Koblížek.

Podle České asociace pojišťoven si 38 procent lidí kupuje pojištění společně se zájezdem. Stačit to může, ale nemusí, upozorňuje Ondřej Vacek ze srovnávače Top–pojištění. „Zatímco pro některé typy zájezdů jsou limity pojištění dostačující, pro jiné typy zájezdů pojištění může obsahovat již nedostatečné krytí. Například to může být u pojištění zavazadel.“ I v tomto případě je proto dobré se podívat, co pojištění skutečně pokrývá.

Češi mají většinou o cestovní pojištění zájem. Průzkum KB pojišťovny, kterého se v květnu účastnilo přes 1000 lidí, zjistil, že většina Čechů si před cestou do zahraničí cestovní pojištění sjednává.

Zájem o cestovní pojištění dokládají také statistiky České asociace pojišťoven. Za poslední dva roky poptávka po něm výrazně roste. Podle České asociace pojišťoven se předloni lidé nechali pojistit před cestami do zahraničí za více než 3 miliardy 300 milionů korun. Současně ale roste i počet pojistných událostí. V roce 2022 jich pojišťovny musely řešit skoro 65 tisíc.