Kuchařka pro výlety, které nadchnou děti. Stezka Českem nejen pro školy učí správný přístup k pohybu

Stezka Českem je dálková turistická trasa kolem naší země. Každým rokem je stále populárnější a přiblížit ji teď chtějí zakladatelé stejnojmenného spolku s ministerstvem školství i žákům základních a středních škol. Motivovat chtějí učitele nebo vedoucí zájmových kroužků, aby podnikali takové vícedenní výlety, a pomůžou jim s jejich přípravou a plánováním. Praha 19:54 2. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výlety mají podle ministerstva školství podpořit fyzické a duševní zdraví dětí a jejich přístup k pohybu (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na webu Stezky Českem přibyla nová záložka „pro školy“. Zde jsou v podstatě kompletně vymyšlené vícedenní turistické trasy uzpůsobené pro skupiny dětí – ne nutně jenom školy, ale třeba různé kroužky nebo dětské domovy.

2:20 Houbařská sezona v Česku skončila, v lesích lze ale stále najít hřiby. Mykologové radí opatrnost Číst článek

Jsou zde například rady, jak na konkrétní trasu cestovat, kde se ubytovat, kde přespat venku, co si vzít s sebou, kde se schovat před deštěm nebo jaké informace dát rodičům.

„Stezka Českem pro školy je návod – taková kuchařka – která umožňuje lidem zorganizovat nějaký výlet tak, aby to bylo v komfortu a nadchlo děti, pokud by si na to třeba netroufli sami,“ vysvětluje zakladatel spolku Stezka Českem Martin Úbl.

Školy můžou výlety využít i pro výuku v terénu – třeba biologie, zeměpisu nebo dějepisu. Na webu totiž učitelé najdou různé možnosti přednášek v přírodě – například od horské služby nebo strážců národních parků.

Konkrétní rady a trasy spolek a ministerstvo konzultovaly i se samotnými učiteli, kteří s organizací takových výletů mají zkušenosti, třeba s Petrou Šubrtovou z pražské Základní školy Petřiny Sever.

„Musíte ubezpečit rodiče, že víte, co děláte a děti jim přivezete zpátky. Rodiče vám musí věřit, že chcete dětem ukázat, že svět je krásný, i když je jeho objevování někdy nepříjemné, nepohodlné anebo bolí,“ vysvětluje Šubrtová.

26:36 Dřeviny, ptáci, brouci i bylinky. Zdravý les je takový, kde je všechno v souladu, říká biolog Karlík Číst článek

Výlety mají podle ministerstva školství podpořit fyzické a duševní zdraví dětí a jejich přístup k pohybu. Zároveň mají pomoci se sociálními vazbami v kolektivu.

„Děti jsou v místě, kam by se třeba nikdy nedostali. Bydlí všichni stejně, mají všichni stejný program a učí se spolu komunikovat a fungovat,“ popisuje Ondřej Andrys z ministerstva školství.

Projekt taky má děti motivovat k výletům do hor a naučit je i jejich rodiče, co si s sebou vzít a naopak co už je zbytečné a nechat to doma.

„Maminka vystrašená, že dítě zemře hladem, mu nabalila do batohu dvacet skleněných jogurtů přesto, že měli naplánovanou večeři. Takže chlapečkův batoh vážil sedmnáct kilo – v batohu tedy mohl třeba přespat, ale nemohl jej nosit na zádech,“ uzavírá Martin Úbl svým příkladem z jedné třídy, která projekt testovala.