23. 6. 2016 |Jaroslav Skalický, ČRo, Evelyna Kulíšková |Ekonomika

Mezi Českem a Čínou začala od čtvrtka létat další, v pořadí druhá přímá letecká linka. Spoje z Prahy do Šanghaje bude provozovat letecká společnost China Eastern. Do konce roku by mělo mít Česko tři letecká spojení s Čínou. K linkám do Šanghaje a Pekingu by měl přibýt ještě spoj do Čcheng-tu.