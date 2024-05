Více než polovina pojistek na domy a byty dnes nestačí, majitelé je sjednávají na příliš nízké částky

Z údajů o pojištění plyne, že řada lidí má svůj dům, byt či domácnost nedostatečně pojištěné. Hlavní příčinou přitom nejsou peníze – dobré pojištění nemusí být drahé, ale má odpovídat reálné hodnotě majetku.

Výše pojistky by tak měla být uzavřená na částku, za kterou by se dal dům při totální škodě znovu postavit nebo byt v dané lokalitě koupit.

„Měsíční cena pojistky v rozvaze hraje roli, ale malou. Vzhledem k tomu, že kdyby se něco s domem stalo, tak nejsem schopen ho při dnešních cenách uvést do původního stavu, tak vím, že musím na pojišťovnu to nějakým způsobem řešit a popřemýšlet, co s tím,“ říká Miroslav Janík z Trutnovska, který svůj dům rekonstruoval už před patnácti lety a tomu odpovídá i jeho pojistná smlouva.

Podle Asociace pojišťoven platí jednoduché pravidlo: čím je smlouva starší, tím je vyšší riziko toho, že je dům, byt či domácnost pojištěná málo. Navýšení ceny obvykle souvisí i s inflací.

Indexace částky

Česká asociace pojišťoven doporučuje, aby se každý aspoň jednou za dva až tři roky sešel se svým finančním poradcem, rozebral výši pojistné částky a případně ji navýšil. A to i u vybavení domácnosti. Lze využít taky tzv. indexaci částky, ta se pak zvyšuje automaticky.

Kdyby třeba bylo nutné zbourat dům pojištěný na dva miliony, víc od pojišťovny nedostanete. A to ani kdyby jeho aktuální cena byla třeba čtyři miliony korun. Výhodou přepočítané smlouvy může být i to, že pokryje nová rizika.

„Kryje širší rozsah rizik jako například neoprávněný odběr elektřiny, ale také má vyšší limity například u sportovního vybavení nebo cenností. Rozsáhlejší jsou také asistenční služby, které zajistí třeba opravu spotřebičů nebo připomenou termíny pro revizi kotlů,“ upozorňuje manažer majetkového pojištění v Generali České pojišťovně Jan Pinkava.

Podle asociace se vyplatí archivovat i doklady od veškerých rekonstrukcí a oprav. Pokud by například do domu dlouhodobě zatékalo střechou a kvůli tomu byla poškozená konstrukce, pojišťovna bude své plnění krátit.