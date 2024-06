Nová Bystřice má atypické turistické přístřešky. ‚Jsme na ně velmi pyšní,‘ pochvaluje si starosta

Na turisty a cyklisty v okolí Nové Bystřice na Jindřichohradecku čeká více než desítka nových přístřešků, ve kterých si mohou odpočinout. Město jejich výrobu svěřilo dvojici uměleckých truhlářů, kteří se inspirovali tradičními řemeslnými postupy i okolní krajinou. „Do budoucna bych si přál, aby byl větší prostor navrhovat věci konkrétně pro dané místo, daleko citlivěji,“ uvedl truhlář Vlastimil Hanuš. Nová Bystřice 15:07 22. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Atypický turistický přístřešek u Nové Bystřice | Foto: Eva Musterová Marvanová | Zdroj: Český rozhlas

Jeden z nových přístřešků stojí na místě zaniklé pohraniční obce Romava. Má tvar trojúhelníku, autoři ho popisují jako rovnostranný a harmonický. Dřevo pochází z modřínu, část má opálený povrch.

Atypický turistický přístřešek u Nové Bystřice si prohlédla Eva Musterová Marvanová

„To je tradiční japonská technika opalování dřeva. My jsme si ji dlouho chtěli vyzkoušet, běžně se používá na fasády. Dobré je to k tomu, že to dřevo je potom odolnější proti hmyzu a houbám,“ říká umělecký truhlář Vlastimil Hanuš.

V přístřešku nechybí stůl a posezení. I na tom si dali mladí truhláři záležet. „Žádné spoje nejsou lepené, není tam žádný kov,“ ukazuje Vlastimil Hanuš.

Turistických odpočívadel přibylo v okolí Nové Bystřice celkem jedenáct. Na čtyřech místech čeká na turisty překvapení.

„Rozhodli jsme se pro dva typy přístřešků. Jeden je klasický, jaký potkáváte všude po republice, a druhý trochu atypický, na který jsme velmi pyšní. Má tvar trojúhelníku a čekáme, jak se lidem bude líbit,“ upřesňuje starosta Jiří Zimola z hnutí Změna 2020.

Vlastimil Hanuš s kolegou volili materiál, tvar i zpracování tak, aby vše bylo co nejvíc v souladu s okolní krajinou. Truhlář si pochvaluje, že město tuto myšlenku podpořilo.

„Je to první větší spolupráce s městem a jsme moc rádi, že jsme to mohli realizovat. Do budoucna bych si ještě přál, aby byl větší prostor navrhovat věci konkrétně pro dané místo, daleko citlivěji,“ dodává.

Nový typ odpočívadel můžou lidé najít na Romavě, u rybníka Blanko, cestou na Peršlák a na rozcestí před Landštejnem.