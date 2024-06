Revitalizovat pro koupání a cyklostezky, nebo nechat být? Místní debatují o podobě jezer na Teplicku

„Sanace, která tady proběhla, nebyla na takové úrovni, jakou bychom si představovali. Dneska to vidíme – jezero Most, jezero Milada, tak by to mělo vypadat,“ shrnuje starosta Hrobu Jiří Fürst (nez.) na břehu zatopeného lomu Otakar.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Dobrovolný svazek obcí Barbora – Otakar plánuje vylepšit území kolem těchto jezer

Obce Hrob, Košťany a Jeníkov, v jejichž katastru rekultivované území leží, by chtěly jezera lidem zpřístupnit a otevřít. „V první fázi by bylo zpřístupnění toho prostoru, to znamená udělat nějaké ty cyklostezky,“ přibližuje Fürst.

Pak by se turistická nabídka mohla postupně rozšiřovat. S ucelenou koncepcí mají pomoct odborníci. Finance chtějí obce zajistit dotacemi.

„Bez dotací se nepohneme dál,“ přiznává hrobský starosta.

Starosta Hrobu Jiří Fürst u jezera Otakar. Zatím sem chodí rybařit | Foto: Jana Vitásková | Zdroj: Český rozhlas

Nebo klid?

Zatím si k vodám Otakaru a odlehlých částí Barbory prošlapali cestičky rybáři. Třeba Petr Rulf z nedalekého Duchcova. „Když tam bude cyklostezka, budou mi tam jezdit cyklisté a bruslaři, tak pro mě v tu chvíli ztrácí Barbora smysl jako oáza klidu,“ mračí se.

Z jiného důvodu navrhuje ponechat území po těžbě přírodnímu rozvoji ekoložka z ústecké univerzity Diana Holcová. „Část území by tímto způsobem měla zůstat jakási zónu klidu – pro zvěř a další organismy,“ tvrdí.

Těžba v dolech Barbora a Otakar skončila před 50 lety. Vzhledem k původním plánům na další těžbu v okolí se tehdy provedla jen dočasná rekultivace. Kolem roku 2000 se společně se změnou těžebních záměrů začalo mluvit o potřebě dokončit rekultivační práce.