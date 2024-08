Práce v dole nebo typický hornický oběd. POHO Park na Karvinsku nabídne pohled do života havířů

„Není to exponátová výstava, je to zážitková výstava. Návštěvník bude určitě zkoušet všechny páčky a tlačítka, která budou k dispozici, a na cokoliv šáhnete, tak minimálně vydá nějaký zvuk,“ říká výtvarník Ivo Plass.

Uvnitř bývalého dolu Gabriela ukazuje, kde budou stát jednotlivé části výstavy. Návštěvník totiž nahlédne nejen na to, jak vypadala práce v dole, ale také jak vypadala havířská domácnost a jaké zvyky se dodržovaly. „My jsme samozřejmě spolupracovali s historiky, doplňuje výtvarník.

Důl Gabriela ponese jméno POHO Park a budovy, které v areálu po těžbě zbyly, teď čekají opravy. „Jsou tři, jsou to dvě těžní věže a jedna kompresorovna se strojovnou,“ popisuje Petr Birklen z krajské rozvojové agentury. Kromě muzea v areálu vyroste i nová budova turistického centra.

Finance na jeden ze strategických projektů Moravskoslezského kraje půjdou z evropského fondu pro Spravedlivou transformaci. „Rozpočet je 503 milionů korun, 85 procent platí Evropa, zbytek hradí krajský rozpočet,“ upřesňuje náměstek hejtmana Jakub Unucka (ODS).

V areálu by se pak mohly konat i koncerty, podle kraje by se do lokality vmístil festival s třemi tisíci návštěvníky.