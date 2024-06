Karviná přebírá místní ‚moře‘. ‚Chceme tu krajinu vrátit občanům,‘ vysvětluje náměstek primátora

Karviské moře bude brzy patřit městu. Poklesové jezero v poddolované oblasti na levém břehu Olše, kde kdysi stála obec Darkov, si dosud město pronajímalo. Teď město pozemky za 37 milionů korun odkupuje a přebírá. „Naším cílem bylo chránit tuto krajinu s tím, že bychom ji chtěli vrátit občanům. Aby to bylo místo pro odpočinek, relaxaci, možná i rekreaci,“ tvrdí pro Český rozhlas Ostrava náměstka karvinského primátora Andrzej Bizoń (SOCDEM). Rozhovor Karviná 22:22 30. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karvinské nebo také Darkovské moře | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

Fyzická rekultivace po důlní činnosti probíhala v oblasti dnešního Karvinského moře od roku 1997 a končila v roce 2009. Na začátku by se asi jen těžko někdo nadál toho, že tam, kde stávala obec, bude jezero, 35hektarová plocha. Pak následovalo pět let rekultivace biologické, kdy se oblast zatravňovala a zalesňovala. Město už tam začalo investovat, upravují se břehy, začali jste dobudovávat turistickou infrastrukturu, a to ještě v době, kdy jste nebyli majitelem. Co tím Karviná sledovala?

Zhruba od roku 2018, kdy jsme se dohodli s majitelem, jsme se tam snažili připravit mobiliář. Dělali jsme vstupy do vody, pak pláž, následně obslužné cestičky nebo trasy, protože jsme tam chtěli mít kolem jezera vycházkovou trasu. A napadlo nás, že když se povrch zpevní, že by to mohlo být i pro inline brusle, koloběžky, kola.

Minulý měsíc zastupitelstvo Karviné odkup pozemků odsouhlasilo a právě teď dochází k převodu majetkových práv. Co bude s jezerem dál? Jakou máte vizi?

Naším cílem bylo chránit tuto krajinu s tím, že bychom ji chtěli vrátit občanům. Aby to bylo místo pro odpočinek, relaxaci, možná i rekreaci.

Tím, že vznikla vodní plocha, vznikly výborné podmínky pro vodní sporty. A kolem toho jsme chtěli vybudovat mobiliář, který by připomínal pláž nebo okolí nábřeží. A ta vize je taková, abychom z toho učinili opravdu fajn relaxační místo, které by bylo jednoduše přístupné.

Dá se tam dojet na kole, koloběžkou. A kdysi tam bývala zastávka vlaku na trati Bohumín–Košice. Cílem Moravskoslezského kraje je, aby se tam zastávka v budoucnu obnovila a aby k jezeru mohli přijíždět turisté i vlakem.

Karviná má necelých 50 000 obyvatel a teď jste odkoupili oblast za 37 milionů korun. Jaké investice ještě město čekají? Kolik tam chcete investovat?

Těžko říct, jaký objem peněz to bude. Snažíme se je získat i z různých projektů a programů. Teď je to třeba operační program Spravedlivá transformace, tam podáváme žádost na vybudování stezek a označení...

Co se týče peněz z rozpočtu města, o tom se budeme bavit na podzim, jakou částku uvolníme pro další kroky.

Je taky asi zapotřebí myslet na dopravní infrastrukturu – parkoviště, směrové ukazatele. U vodní plochy by asi mělo být nějaké občerstvení, servis. Plánujete i něco takového?

Ano, všechno to je v plánu. Zvažuje se i možnost příjezdu turistů vlakem po obnovené trati. Chceme vybudovat nějaké zázemí s lehkým občerstvením. Říkám lehkým, protože nechtěli bychom tam udělat nějaké restaurace.

Andrzej Bizoń (SOCDEM), náměstek karvinského primátora | Foto: František Tichý | Zdroj: Český rozhlas

Všechny skupiny rekreantů

Od roku 2019 se Karvinské moře využívá běžně pro plavání a od stejného roku tam také krajská hygienická stanice měří kvalitu vody. Ani jednou se nestalo, že by voda nebyla ke koupání. Myslíte si, že je to proto, že jde o spodní vodu z bezprostřední blízkosti někdejších lázní? Má ta voda ještě něco z jodobromové solanky?

Na to nejsem odborník. Ale fakt je, že i díky navezené hlušině má voda autofiltrační schopnost a je opravdu velice čistá. I když tam vítr nažene nános, tak odpoledne už není vidět. Jezero je napájené z Darkovské a Karvinské mlýnky, tedy čistou vodou. Takže důvodů je víc.

Jaká bude letošní letní sezona? A co v příštím roce? Jaké plány máte?

Nepůjde jen o letní sezonu, ale o celoroční. Protože sem přicházejí různé zájmové skupiny. V zimě jsou to například otužilci, běžkaři. Takže jde vlastně o celoroční využití. A teď je na nás, jak to všechno pěkně skloubit, aby se všechny ty zájmové skupiny, které tam jsou, včetně rekreantů a relaxantů nějak snášely.

Po obou stranách máme vybudované vstupy do vody – pro otužilce i pro plavce. Z pravé, zalesněné strany se snažíme, aby tento prostor byl využit rybáři. Po levé straně bychom chtěli do budoucna nějaké zázemí, kde by mohla být půjčovna loděk, paddleboardů nebo šlapadel. A chtěl bych, aby to mělo režim, aby u těch různých skupin nedocházelo ke kolizím.

Nejbližší budoucnost je, abychom připomněli všem těm návštěvníkům, co tam bylo. To znamená, první fáze je vybudovat síť naučných stezek. Ty by mohly být v několika rozměrech. První by se podívala na historii, druhá by mohla být přírodní...

Ještě na počátku 90. let stála tam, kde je dnes Karvinské moře, zástavba bývalého Darkova, byl tam hospodářský dvůr. V roce 1993 se místní obyvatelé museli narychlo vystěhovat. Pamatujete si na to?

Neřekl bych, že jsem pamětník, protože jsem od malička bydlel v jiné části Karviné, ale pro nás kluky to bylo v docházkové vzdálenosti nebo na kole. Mám ještě v paměti starý Darkov, staré hřiště, cestu, která jako jediná spojovala další části Karviné, tedy Louky, směrem na Chotěbuz a Český Těšín.

Voda se tam pomalu tlačila nahoru, jak se některá místa v Darkově propadala. Mám v paměti, jak se někteří lidé stěhovali narychlo, své příbytky opouštěli na lodích, protože stále čekali, ale voda byla čím dál výš.

Poslechněte si celý rozhovor, audio je nahoře v článku.