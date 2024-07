Tálibán vyhrožuje aktivistce videem jejího znásilnění. Záběry dokazují sexuální útoky na afghánské ženy

Aktivistku vězněnou v afghánském vězení znásilnili dva ozbrojení muži, záběry tohoto činu následně Talibán použil, aby jí zabránil v další kritice režimu. Žena to uvedla pro server The Guardian, který získal zmiňovaný videozáznam. Pravděpodobně se tak jedná o první důkaz sexuálního násilí páchaného na ženách a dívkách v Afghánistánu. Kábul (Afghánistán) 21:23 3. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tálibán vyhrožuje aktivistce videem jejího znásilnění (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay

Aktivistka za lidská práva tvrdí, že byla zatčena za účast na veřejném protestu proti Tálibánu a že byla znásilněna ve vězení. Na videozáznamu, který zhlédl deník The Guardian, mladou ženu vyzvali, aby se svlékla, a poté je několikrát znásilnili dva muži.

Žena se na videu, které jeden z ozbrojených mužů nahrál na telefon, snaží zakrýt obličej rukama. Když váhá, jeden z mužů do ní silně strčí a poté řekne: „Celé ty roky tě oje****li Američané a teď je řada na nás.“

Aktivistka se domnívá, že útok nahráli záměrně, aby ho mohli použit k jejímu umlčení a zostuzení. Člověk, který útok natáčel, ji zachytil, jak stojí nahá s viditelným obličejem a během útoků je identifikovatelná.

Žena uvedla, že poté, co se jí podařilo z Afghánistánu utéct a v exilu vystoupila proti Tálibánu, jí bylo video zasláno a bylo jí řečeno, že pokud bude pokračovat v kritice režimu, pošlou video její rodině a zveřejní ho na sociálních sítích.

„Pokud budete i nadále říkat něco špatného proti islámskému státu, zveřejníme vaše video,“ citovala údajnou výhrůžku aktivistka. Mohlo by se tak jednat o první přímý důkaz sexuálních útoků na afghánské dívky.

‚Genderový apartheid‘

Zvláštní zpravodaj OSN pro Afghánistán Richard Bennett nedávno potvrdil, že ženy údajně čelí sexuálnímu násilí ve vazbě. Deník The Guardian například minulý týden zveřejnil svědectví dospívajících dívek a mladých žen, které uvedly, že byly sexuálně napadeny a zbity poté, co je zadrželi na základě drakonických afghánských zákonů o hidžábu.

OSN uvádí, že v poslední době Tálibán zadržel mnoho žen za takzvaný „špatný hidžáb“. Nařídil totiž, že se se ženy musí zahalovat od hlavy až k patě, vidět smí být pouze oči. OSN tehdy označila zatýkání za znepokojující.

V jednom případě lidé našli tělo jedné ženy v kanále jen několik týdnů poté, co ji bojovníci Tálibánu zadrželi. Zdroj blízký její rodině uvedl, že dívka byla před smrtí sexuálně zneužita.

Tálibán od svého nástupu k moci v srpnu 2021 nastolil vůči čtrnácti milionům afghánských žen a dívek to, co skupiny na ochranu lidských práv nazývají „genderovým apartheidem“, a vyloučil je téměř ze všech oblastí veřejného života.

Ženy a dívky nemohou navštěvovat střední školu, mají zákaz téměř všech forem placeného zaměstnání, je jim znemožněno chodit do veřejných parků, navštěvovat tělocvičny nebo kosmetické salony a je jim nařízeno dodržovat přísný kodex oblékání. Tálibán rovněž vyhlásil znovuzavedení veřejného bičování a kamenování žen za cizoložství.

‚Měla by být zabita‘

The Guardian a server Rukhshana Media hovořily s mnoha dalšími protestujícími a aktivistkami, které se také přihlásily, že byly mučeny a bity poté, co je zatkli za požadování práv pro ženy. Například třicetiletá Zarifa Yaqubi popsala, že ji v listopadu 2022 uvěznili na 41 dní poté, co se pokusila zorganizovat hnutí pro afghánské ženy.

„Dali mi elektrické šoky a bili mě kabely do různých částí těla, abych se další den nemohla ukázat před kamerou,“ řekla a dodala, že ji mučili, aby se přiznala, že dostávala peníze ze zahraničí, aby protestovala proti Tálibánu.

Třiadvacetiletá Parwana Nejarabi uvedla, že ji bili a dostala elektrické šoky poté, co jí zadrželi síly Tálibánu při protestech za práva žen na začátku roku 2022. Strávila měsíc v izolaci a ukázali jí dopis s rozkazem, aby byla ukamenována k smrti. „Slyšela jsem, jak říkají: ‚Měla by být zabita‘,“ řekla. Po vynuceném přiznání byla propuštěna a uprchla do exilu.

Navzdory obrovským rizikům ženy v Afghánistánu stále pořádají veřejné protesty a kritizují režim Tálibánu, přičemž Rukhshana Media zaznamenala nejméně 221 protestních aktů žen a dívek za poslední dva roky. Mluvčí Tálibánu Zabhullah Mujahid popřel obvinění z rozsáhlých sexuálních útoků na ženy ve vězení.

„Jsem znepokojen zprávami o mučení a špatném zacházení v Afghánistánu, včetně obvinění ze sexuálního násilí ve vazbě, zejména u žen. Nadále se těmito zprávami zabýváme a zjišťujeme fakta,“ popsal zvláštní zpravodaj OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Afghánistánu Bennett.

Začátkem tohoto týdne se představitelé Tálibánu zúčastnili zvláštního setkání o Afghánistánu, které pořádala OSN v Dauhá, aby diskutovali o budoucnosti země. Na setkání nebyly přítomny žádné afghánské ženy a na pořadu jednání nebyla zahrnuta práva žen.