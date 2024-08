Až třetina seniorů trpí osamělostí. Pomoci jim má online seznamka, hlásí se desítky zájemců

Nový vztah může začít i po šedesátce. A kde se nejlíp v jednadvacátém století seznámit? Samozřejmě na internetu. Nezisková organizace Elpida proto na svém webu spustila online seznamku pro seniory. Inzerát tam může zveřejnit každý, kdo hledá nejen nový partnerský vztah, ale třeba i nová přátelství. Samotou podle sociologů trpí skoro třetina českých seniorů, podobné projekty by mohly samotě v této věkové skupině předcházet. Reportáž Praha 15:49 3. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senioři (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Pixabay

„Kamarádce z okolí mohu nabídnout rovnocenné partnerství, společné sdílení volného času a třeba se nám podaří prožít ještě něco pěkného.“ I takové inzeráty mohou senioři najít na nové internetové platformě – seznamce pro seniory, kterou spustila organizace Elpida na začátku léta.

„Ten důvod je jednoznačný – víme, že senioři často žijí osaměle a chtějí se seznamovat. Zprostředkovat jim to, ať už prezenčně nebo online, nám proto dává velký smysl,“ podotýká ředitel vzdělávacího centra v Elpidě Jan Bartoš.

Podle něj je třeba si uvědomit, že každý senior postupem času ztrácí své přátele, rodinu, známé. „Všichni odcházejí, umírají. A nezřídka se stává to, že ten senior posledních deset až patnáct let svého života stráví sám,“ dodává další důvod, proč je projekt seznamky pro seniory důležitý.

Jak se do seznamky přihlásit? Jak se do seznamky pro seniory přihlásit, jak přidávat inzeráty a další podrobnosti popisuje organizace Elpida na svých webových stránkách.

Fungování celé platformy je přitom podle Ondřeje Hlavína, který se na jejím vzniku v Elpidě podílel, snadné. „Člověk, který se k nám registruje do vzdělávací platformy, může už při registraci uvést, že má zájem, se seznámit. Když tam tohle zaškrtne nebo uvede, tak mu zpřístupníme samotnou seznamku, ve které může vidět jednotlivé inzeráty, může si rozkliknout jejich autory a vlastně má v tu chvíli sám možnost, si svůj vlastní inzerát vyplnit,“ vysvětluje.

Komunikace mezi seniory následně probíhá uvnitř plaftormy. „Takže není nutné, pokud ten člověk sám nechce, předávat telefonní číslo, e-mailovou adresu,“ upozorňuje. Při samotném seznamování pak může docházet podle Hlavína i ke kouzlu nechtěného.

„Když si to klientky poprvé zkoušely a snažily se zadat svůj první inzerát, seděly vedle sebe dvě paní a jedna se tak naklonila a říkala, jestli by se mohla podívat, co tam ta kolegyně píše. Ve chvíli, kdy si to přečetla, řekla: ‚Vy ale hledáte úplně to samé co já!‘ A vyústilo to v to, že si po setkání mezi sebou vyměnily čísla,“ popisuje.

Seznamka slouží nejen k hledání nových partnerských vztahů, jde i o nová přátelství a obecně o jediný cíl – nebýt sám.

„Je samozřejmě rozdíl mezi samotou a osamělostí. Je rozdíl, pokud je ta osamělost nebo samota volená, kdy potřebujete čas pro sebe, potřebujete si nějak přerovnat myšlenky a kdy je to, jak tomu říkáme – sociální exkluze ze vztahů, kdy nemáte naplněnou ideální představu o kvalitě nebo o počtu vztahů, které potřebujete,“ popisuje socioložka Lucie Vidovićová.

V českém prostředí podle ní trpí tou nejsilnější osamělostí asi osm procent seniorů. Jemnější formou pak skoro třetina z nich. „Není to nějaký masový jev, ale je to určitě jev závažné povahy, protože s sebou nese řadu dalších sociálně znevýhodňujících aspektů a má i zdravotní dopady. Takže se dokonce o osamělosti mluví jako o nové pandemii,“ vysvětluje socioložka.

Při seznamování se ale starší lidé podle ředitel vzdělávání Elpidy Jana Bartoše potýkají často se stigmatem. „Senioři sami na sobě promítají stereotypy, které na ně promítá celá společnost. Mluví se o hmotném zabezpečení, pořád se mluví o důchodech, ale vlastně se moc nemluví o tom, že stáří má také nějaké emocionální potřeby. Takže když celá společnost nemluví o emocionálních potřebách, tak samozřejmě i starší lidé si myslí, že to do jejich života třeba nepatří,“ upozorňuje Bartoš.

On i socioložka Vidovićová zároveň zdůrazňují, že každý senior to má se seznamováním jinak. Někdo nové vztahy navazuje snadněji, někdo naopak obtížněji. Minimálně desítky z nich ale už svůj inzerát do online seznamky organizace Elpida zadali. A s pocity osamělosti tak aktivně bojují.