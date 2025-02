Home office je benefit, říká personalista. ‚S flexibilitou roste pohoda,‘ věří organizace Czechitas

Řada firem si stěžuje na neefektivitu zaměstnanců při práci z domova. Home office je ale oblíbený pracovní benefit. „Ve studiích se ukazuje, že s možností upravit si flexibilně místo i čas práce vzrůstá well-being,“ poukazuje v pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus Jana Majorská z organizace Czechitas. Práce z domova zároveň ale klade větší nároky na manažery. „Nejpoužívanější je proto hybridní model,“ potvrzuje personalista Martin Malo. Pro a proti Praha 20:58 9. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Co pozorujeme na českém trhu práce? Stahují firmy své lidi z home office, nebo jim to naopak víc umožňují?

Majorská: Je to hodně individuální. Při covidu jsme měli možnost ochutnat benefity home office, ale firmy se potýkají i s tím, kde mohou být nevýhody. Nedá se říct napříč, jestli se prohlubuje používání home office, nebo se spíše lidé stahují zpátky. Jde to napříč sektory a regiony. Je to hodně o personální politice firmy a o tom, jak umí řídit zaměstnance na dálku.

Malo: Zaměstnavatelé ve střední Evropě si musí čím dál tím víc uvědomovat, že trh práce je vyčerpaný, demografická křivka je negativní, a proto by měli zvažovat, jaké jsou preference zaměstnanců.

V České republice máme trh řízený kandidáty, to znamená, že kandidáti mají dostatek příležitostí si vybrat, do jaké práce nastoupí. A jeden z těch důvodů, kvůli kterému se můžou rozhodovat je struktura benefitů, což může být i home office.

Jak vnímáte spory ohledně produktivity a efektivity práce na home office?

Majorská: Záleží na leadershipu, na tom, jakým způsobem pracuje se zadáváním práce, s rámováním cílů, s tím, že se měří nejenom, kolik úkonů udělám, ale i výsledky mé práce. V dlouhodobém horizontu je pro produktivitu práce klíčovým faktorem angažovanost zaměstnanců. A je prokázáno, že ta stoupá s projevenou důvěrou a s udělenou autonomií.

Tam, kde zaměstnanci chápou, že mají na starost nějaký celek, že nemusí být neustále pod kontrolou, produktivita stoupá až o třetinu. Ale když mi zaměstnavatel řekne, že mě chce každý den od osmi do pěti na pracovišti, přestože já tu práci můžu stejně dobře vykonávat z domova, tak moje angažovanost může klesat, protože tu důvěru necítím.

A nezatěžuje to potom více manažery, když musí navíc úkolovat lidi na home office?

Malo: Málokdy se mluví o tom, jakým vývojem museli projít manažeři. Když se podíváme zpátky, home office tady jako benefit byl už před covidem. V letech 2021 a 2022 se firmy a i manažeři začali učit, jak z home office udělat normální standard.

Pokud se měřila produktivita a efektivita zaměstnanců pracujících na home office v roce 2022, tak patrně mohla být nižší a mohla mít podstatně více klesající tendenci, než je to třeba v roce 2025. Firmy pochopily, že investice do nástrojů na měření produktivity a do řízení lidí pracujících z domů může produktivitu zase vrátit zpátky.

Oddělit práci a soukromí

A jaké jsou zkušenosti? Jak o tom mluvíte, tak to vypadá jako ideální vztah zaměstnanec–⁠⁠⁠⁠⁠⁠zaměstnavatel. Ale je málo firem, kde optimální vztahy fungují.

Majorská: Jedná se o dobrou schopnost určit, co má být výstupem práce zaměstnance. Když ho nepotřebuji vidět osm hodin sedět na židli před počítačem, ale vím, co má za den, týden, měsíc dodat za hodnotu, můžu vyhodnocovat výkon.

Model, kdy člověk sedí v kanceláři a manažer sedí na jiné židli, stejně nevede k tomu, že se manažer dívá v reálném čase na výsledky. Opravdu se jedná o schopnost manažera vyhodnocovat a velmi častým feedbackem zaměstnance řídit.

Malo: Hledat v home office stoprocentně úspěšný model je naprosto liché. Za nás je nejpoužívanější hybridní model, který je buď v poměru dva–tři nebo tři–dva. Zároveň je velice dobré, aby zaměstnavatel měl manažery a dal jim možnost rozhodovat, jak konkrétní zaměstnanci mohou home office využívat na základě plnění hodnoty.

Nemá home office špatný vliv na náš well-being? Není dobré striktně si oddělit pracovní prostředí od domácího?

Majorská: To je argument, který by byl platný třeba před 15 lety, kdy člověk nenosil veškerou svoji práci v mobilním telefonu. Cesta z kanceláře a do kanceláře může být rituál, ale ukazuje se ve studiích, že well-being naopak vzrůstá s možností upravit si flexibilně místo i čas práce.

Zároveň čas, který strávíme cestováním do kanceláře a zpátky, může být tak významný, že home office přidá člověku několik hodin týdně času na rodinu nebo zájmy.

Malo: Historicky se nedělo, že jsme přišli domů, sedli jsme si na gauč a začali jsme pracovat. Ale ta doba je nenávratně pryč. Domněnka, že se dají tyto dva světy oddělovat, už dnes nefunguje. Je naprosto přirozené, pokud lidé pracují na home office. A jako zaměstnavatel bych tomu vůbec nebránil.

Liší se využití práce z domova v soukromém a státním sektoru? A vyplatí se firmám pronajímat kanceláře, když zaměstnanci často preferují home office? Dozvíte se v záznamu celé diskuse v úvodu článku. Moderuje Karolína Koubová.