Home office nebo volné pátky. Novela zákoníku práce má zaměstnancům zajistit flexibilnější podmínky

Pro rodiče malých dětí, těhotné ženy nebo pro lidi pečující o své blízké by mělo být snazší domluvit si práci z domova. A taky třeba kratší nebo pružnou pracovní dobu. Umožnit by to měly změny v zákoníku práce, kterým se věnuje seriál Radiožurnálu. Vyplatit se to může zaměstnancům i firmám. Někde tento systém ale funguje už teď. Změny zákoníku práce Praha 7:12 9. srpna 2023

Eva Kovářová vyzvedává svého šestiletého syna Petra z příměstského tábora. „Uvolnit se před čtvrtou z práce pro mě není tak složité, protože pracuji na poloviční úvazek,“ vysvětluje.

Eva Kovářová pracuje jako manažerka v Praze. Pro Controller Institut připravuje konference a vzdělávací kurzy z oblasti financí.

„Mám i určitou flexibilitu v tom, jak si hodiny rozvrhnu během týdne. To mi dává příležitost pracovat některé dny osm hodin a mít potom volnější pátek. Zároveň mi to umožňuje pracovat z domova,“ dodává.

Domluvit si takové podmínky pro ni tentokrát nebyl problém. „Politika Controller Institutu je nastavena tak, že vychází vstříc maminkám, které pečují o mladší děti. Tím pádem nejsem jediná, kdo tam v tomto nastavení pracuje. Původně jsem ale pracovala jinde a tam nastavení podmínek po mateřské dovolené nebylo takto vstřícné,“ vzpomíná.

„Mám kolem sebe i případy, kdy zaměstnavatel tlačí na to být v kanceláři a nebrat si tolik home office,“ říká.

Nově ale bude zaměstnavatel muset takový odmítavý postoj písemně zdůvodnit. A to v případě, že o pružnou nebo kratší pracovní dobu nebo o práci z domova požádá rodič dítěte do 9 let, těhotná žena nebo zaměstnanec pečující o osobu blízkou ve druhém a vyšším stupni závislosti.

„Ano, jsou pozice, kdy to možné úplně stoprocentně není,“ připouští Olga Cechlová z Controller Institutu, šéfka Evy Kovářové.

„Velký otazník to je třeba u office manažerky, protože už z titulu té pozice by měla být v kanceláři každý den,“ dodává. Office manager má totiž za úkol starat se o chod kanceláře.

Pro zaměstnavatele je v případě vyhovění pak odměnou velká loajalita a motivace zaměstnanců.

V Controller Institutu má zkrácený úvazek 11 ze 14 zaměstnanců. „Když mám v zaměstnance důvěru, že svůj projekt zvládnou, ať už ho zvládnou během dne nebo večer, v noci, tak tu důvěru pak vrací. A vrací ji ve formě loajality. A to se vyplatí,“ uzavírá Olga Cechlová.

Novela zákoníku práce je teď znovu ve sněmovně, poslancům ji vrátil senát.