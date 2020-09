Influenceři mají nový kodex pro férovou reklamu. Propagační příspěvky musí jasně označit

Takzvaní influenceři by měli na internetu jasně označovat své příspěvky, ve kterých propagují výrobky nebo služby. Zavádí to kodex influencera vytvořený Platformou profesionální komunikace, která zastřešuje různé subjekty na trhu internetové reklamy. Její zástupci to oznámili na středeční tiskové konferenci. Praha 12:45 16. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jen desetina uživatelů sociálních sítí dokáže rozpoznat reklamu (ilustrační foto) | Foto: Tero Vesalainen | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Podle děkanky katedry marketingové komunikace a public relations Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Denisy Hejlové mají influenceři na internetu velký vliv zejména na mladé uživatele. Zhruba desetina dětí chce být jako oni a 27 procent touží po věcech, které influenceři používají. Jen desetina uživatelů přitom dokáže rozpoznat skrytou reklamu.

Český program rozezná obličeje a podezřelé chování na sociálních sítích. Pomůže školám i policii Číst článek

Práce na kodexu zahájila platforma již v roce 2017. Dosud se k němu připojilo 15 subjektů z řad influencerů nebo zadavatelů, například Johny Machette nebo Plzeňský Prazdroj.

Kodex zavádí, že informace o tom, že jde o obchodní spolupráci, musí být vizuálně či slovně uvedena na začátku zveřejňovaného obsahu, a to jednoznačně a srozumitelně tak, aby byl každý schopen rozpoznat, že se jedná o placenou reklamu. Influencer musí přizpůsobit formu sdělení předpokládané cílové skupině. To znamená, že když je například alespoň 25 procent předpokládaného publika mladší 18 let, musí být sdělení pochopitelné i jim.

Influencer podle kodexu také nesmí o svých zkušenostech se službou či produktem lhát či je zamlčovat. Musí tak zajistit, že způsob, jakým je označena informace o obchodní spolupráci, odpovídá podmínkám platformy, na které je sdělení umístěno.

Influencer či zadavatel by měl podle textu také vyslyšet upozornění samoregulátora na případné porušování těchto pravidel a zjednat doporučenou nápravu. V úvahu by měl brát i inzerování cílovým skupinám, jejichž předpokládané publikum tvoří z jedné čtvrtiny a více osoby mladší 18 let, nebo inzerování produktů či služeb, které jsou vyjmenovány v zákoně o regulaci reklamy.