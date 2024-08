‚Královna maringotek.‘ Restaurátor Bárta vrátil do života pětipokojový salonní vůz principála Kludského

Restaurování salonního vozu Karla Kludského – to jistě bylo velké dobrodružství.

Je to tak, bylo to další velké dobrodružství. Naprosto výjimečné, ovšem ze zcela jiného soudku či kategorie, než obnova unikátního Proboštova betlému v Třebechovicích pod Orebem. Mohu potvrdit, že co se týče osobnosti Karla Kludského a Královéhradeckého kraje, mám jednu naprosto výjimečnou informaci. Je to bomba, ale ještě vás chvíli nechám v napětí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Restaurátor Tomáš Bárta a renovace slavného salónního vozu Kludských. Ptal se Jakub Schmidt

Co vám z příběhu cirkusu Kludský nejvíce uvízlo v hlavě při tom restaurování? Jeho největší sláva se začala psát kolem roku 1926, kdy cirkus zaměstnával na 300 lidí a měl zhruba 800 zvířat, včetně stáda 24 slonů. V tom roce Karel Kludský starší předával cirkus svým dvěma synům – Karlovi a Rudolfovi.

Vypíchnout něco z té obrovské historie cirkusu Kludský je velmi těžké. Ten příběh je sám o sobě naprosto neuvěřitelný. Objevuje se v naší historii, Eduard Bass při psaní knihy Cirkus Humberto čerpal ze vzpomínek Karla Kludského, Josef Lada ho zmiňuje ve svých Příbězích kocoura Mikeše. Ten cirkus byl ve své době jedním z největších.

Rád bych tady zmínil doktora Hanuše Jordana z Národního muzea, úžasného člověka, který byl při restaurování naším partnerem. On nám pomáhal otevřít svět Karla Kludského. Pochopit jeho osobnost. A to je u restaurování naprosto zásadní věc. Nejdříve musíte nacítit a pak se teprve vrhnout na samotnou léčbu. Jsme jako lékaři, ale máme to ještě maličko komplikovanější.

Ředitelské maringotky byly původně dvě, pro každého z bratrů Kludských jedna.

To je pravda. Ovšem Rudolfovu maringotku semlely válečné časy a shořela ve Vídni během 2. světové války. Karlova maringotka se zachovala, přečkala válku v Jirkově, kde měl Karel Kludský domovské právo. Je tam i jeho vila a také proto se tam dnes salonní vůz vrátil. Správně se má říkat salonní vůz a škrtnout výraz maringotka. Protože ten to trošku dehonestuje.

Měl pět místností a luxusní vybavení, což je neuvěřitelné, na tu dobu.

Vůz měl dokonce i vysouvací terasu. Historické prameny uvádějí rok 1926, což ale zmíněnému Hanuši Jordánovi úplně nesedělo. A když jsme začali restaurovat, tak při rozebrání stěn jsme objevili vzkaz řemeslníků, kteří se tam mezi stěnami podepsali. Což běžný návštěvník nemá nikdy šanci vidět.

1:41 Jirkov koupil cirkusovou maringotku principála Kludského z roku 1926. Město ji zrestauruje a vystaví Číst článek

To jsou vzkazy, které si předáváme my, řemeslníci, mezi sebou. Je to třeba uvnitř čalounění v nábytku, v křeslech, tam se to objevuje. A tam jsme objevili 10 měsíc roku 1929 s německými jmény řemeslníků. Ti se tam při montáži salonního vozu podepsali. Tak jsme objevili přesné datum vzniku. Máme to černé na dřevě.

Ovšem salonní vůz svému účelu bohužel sloužil pouze krátkou dobu. Jen asi tři nebo čtyři roky. Potom nejslavnější cirkusová éra skončila.

Pak skutečně začala cirkusová doba upadat. Oni si vůz pořizovali v dobách největší slávy, v roce 1929, kdy byl cirkus ve své nejlepší kondici. A vystupoval ve všech velkých evropských městech.

Pan Kludský v ní potom dožil.

To je ten těžký konec, který pak prožíval Karel Kludský. Vystěhování z jeho vily, skončil ve Vinařicích, kde odmítl žít. Nechal si tam přivézt svůj salonní vůz. Od pamětníků víme, že když mu ho tam přemisťovali vojáci, tak utrhli ze střechy přepad od přetlakové nádoby. Karel Kludský z toho byl moc nešťastný, ale dnes už je tam zase zpátky. Nám se to podařilo podle dochovaných fotografií na střechu vozu vrátit. Je to obrovský příběh.

Boj o každý detail

V jakém stavu se vám tedy dostal vůz do rukou?

Vůz byl v extrémně špatném stavu. Byl na samé hranici restaurovatelnosti. A to, že se to povedlo, je obrovský příběh. My jsme se nejdříve zúčastnili výběrového řízení na to restaurování, já se přiznám, že jsem do toho jít nechtěl. Viděl jsem to množství problémů, které s tím souviselo. A potom jsme opravdu bojovali o každý detail, aby se nám ten vůz podařilo zachovat.

3:38 Unikátní Tatra 77a se středovým reflektorem čekala na restaurátory půl století. Teď je k vidění v Plasích Číst článek

Kolik profesí řemeslníků se na maringotce vystřídalo?

Než budu mluvit o ostatních, tak bych chtěl především poděkovat lidem v naší firmě. Patří jim obrovský dík, stáli mi za zády ve všech těžkých chvílích, jsou mými partnery. Protože těch těžkých momentů tam bylo hodně. A potom bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří s námi spolupracují. Jsou to restaurátoři, výrobci látek, lidé, kteří nám pomáhali se spoustou problémů. Snad 20, možná ještě víc, profesí. Všichni s námi do toho šli.

Co vám dalo nejvíce zabrat?

Tak teď jste mě dostal do kouta ringu, protože to vlastně nevím. Toho bylo tolik. Každá část elektrifikace vozu, svítidla. Neměli jsme žádnou dokumentaci, pouze několik dobových fotografií. Německá firma, která vůz vyráběla, byla za války kompletně vybombardována a neexistuje její archiv. Takže jsme si dohledávali drobné detaily. To byla velmi náročná práce a tady opět patří poděkování panu Jordánovi.

Slavný salonní vůz Kludských je ale teď už opět na světě ve své nádherné podobě. Tak pojďme teď říci ono velké odhalení, tu velkou zprávu, se kterou jste k nám přišel.

Autorem zprávy je úžasná genealožka, Hanka Tlamsová, úžasná dáma. Je to tak týden stará zpráva a v tuhle chvíli opravdu velké překvapení. Protože Karel Kludský starší a jeho rodina pochází vlastně z Hradce Králové. Protože původně oni byli Klucky, ne Kludský. A to je odvozeno od obce Kluky, která je dnes součástí Hradce Králové.

Je to neuvěřitelné. Tři generace nazpátek před Karlem Kludským pocházejí z obce Libčany, odkud pochází i loutkoherec Matěj Kopecký. Já vždy říkám, že v restaurování se nám děje spousta neuvěřitelných věcí. Proto tvrdím, že si Karel Kludský vybral nás v Hořicích blízko Hradce Králové, abychom jeho salonní vůz zrestaurovali.