Pro české učitele je komunikace s rodiči mnohdy náročnější než práce se studenty, zjistili vědci

Učitele stále více vyčerpává komunikace s rodiči dětí, pro většinu z nich je náročnější než práce se studenty, vyplývá z výzkumu vědců Národního institutu SYRI. O výsledcích výzkumu v úterý informoval mluvčí institutu Filip Vrána. Podle školní psycholožky Elišky Jandové rodiče přicházejí do školy často jako zákazníci, na což pedagogové vždy nejsou připraveni. Brno 12:47 27. srpna 2024

Vědce zajímalo, jak učitelé vnímají pracovní schopnost a požadavky, které ji ovlivňují. Studie prokázala, že nároky často přesahují profesní sféru, což vede ke konfliktům mezi prací a rodinou, které dál zhoršují situaci pedagogů.

„Učitelé vyjadřují obavy ze svého nezdravého životního stylu, který je ovlivněn fyzickými, sociálními a organizačními pracovními požadavky a také pracovním prostředím. Učitelé si například stěžovali na nedostatek času na odpočinek během vyučovacího dne,“ uvedl Petr Hlaďo z Národního institutu SYRI a Masarykovy univerzity.

Ke spouštění stresu přispívá například i komunikace s rodiči, která je pro české učitele mnohdy náročnější než práce se studenty. „Přestože se učitelé snažili rodičům porozumět, výsledky rozhovorů odhalily, že vztah mezi učitelem a rodičem se v posledních letech zhoršil, což vedlo ke zvýšeným nárokům na komunikaci. Někteří pedagogové vnímali nedostatek respektu ke své učitelské autoritě ze strany rodičů, kteří se snaží nadměrně zasahovat do jejich autonomie ve výuce,“ uvedl Hlaďo.

„V rámci naší studie jsme pozorovali, že postoje rodičů k učitelům přispívají k mezilidským konfliktům, které následně vedou k pracovnímu stresu, ohrožujícím pocitům profesní nedostatečnosti a narušují profesní identitu,“ doplnil Hlaďo.

Rodiče považují školu za službu

Podle školní psycholožky Elišky Jandové z brněnské základní školy na náměstí Svornosti za náročnější komunikaci mezi učiteli a rodiči dětí stojí více faktorů. Za velmi významný považuje to, že rodiče často přicházejí do školy jako zákazníci a pedagogický sbor na tento přístup vždy není úplně připravený.

„Mám za to, že rodiče školu často považují za službu, kterou si svým způsobem kupují nebo vybírají, a od učitelů očekávají, že budou dostávat službu jako zákazníci v podobě vzdělávání a péči o děti. Zároveň se dokážu vžít do role učitelů, ke kterým přicházejí děti z různých rodinných prostředí, z různých zázemí, přibývá dětí s problémy s výukou i s výchovou. Práce učitelů se tak stává náročnější a oni zase naopak očekávají podporu rodiny,“ uvedla Jandová. Dodala, že když se dvě strany budou chtít domluvit, tak to půjde. Když si ale obě strany budou stát za svým, problémů bude přibývat.

Ne každý problém na školách lze podle výzkumníků účinně řešit. Ředitelé škol ale mohou učitelům podle vědců zajistit přiměřené přestávky na odpočinek, osvěžení, hydrataci a udržování hygieny. Podle odborníků pedagogům také pomůže, když například pořádek na chodbách o přestávkách budou namísto nich řešit nepedagogičtí pracovníci.

„Na základě konkrétních stížností z naší studie mohou ředitelé škol zvážit zavedení hodinových přestávek pro učitele do rozvrhu výuky. Kromě toho lze zmírnit důsledky z dlouhého sezení u počítače a hluku ve škole poskytnutím ergonomických stolů a židlí a zavedením technických řešení pro zlepšení akustiky ve třídách a na chodbách,“ řekl Hlaďo.