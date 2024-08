Nákup pomůcek do školy většinu rodičů vyjde do pěti tisíc. Kroužky oproti loňsku moc nezdraží

Začátek školního roku se blíží a znamená pro rodiče často nemalé výdaje. Čeká je nejen nákup školních pomůcek, ale třeba i úhrada kroužků. Jak ukazuje nový průzkum České bankovní asociace a agentury IPSOS, většinu rodičů to vyjde na částku do pěti tisíc korun. Celkové výdaje by ale neměly být výrazně vyšší než loni a pomoci mohou i různé benefity zaměstnavatelů, akce obchodníků nebo organizace, které pomáhají rodinám v tíživé situaci.

