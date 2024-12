Nejtěžší je, že nevím, jak se člověku, s nímž jsem hovořila, daří po rozloučení, říká krizová interventka

Působí jako krizová interventka a forenzní psycholožka. Zároveň je koordinátorkou Peerka, týmu studentské psychologické pomoci. „Studenti psychologie na Filozofické fakultě UK vždy prokazovali silnou potřebu pomáhat, zejména v situacích, kdy se společnost či jejich okolí ocitlo tváří v tvář nečekané tragédii,“ říká Karolína Faberová v seriálu Narozeni do svobody, který přináší příběhy mladých inspirativních lidí. Narozeni do svobody Praha 7:00 13. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Je důležité se zaměřovat i na posilování odolnosti a lokálních komunit, říká Faberová | Zdroj: Archiv Karolíny Faberové

Co pro vás znamená svoboda?

Pro mě svoboda znamená možnost volby a zodpovědnost za vlastní život. Jako mileniál, narozený v roce 1994, jsem vyrůstala ve svobodné zemi, kde jsem nikdy nemusela zažívat omezení, která přinášel komunismus.

Mám možnost studovat, cestovat, vyjadřovat své názory a formovat svůj život podle vlastních představ. Svoboda je pro mě i to, že mohu být kritická vůči systému, aniž bych se musela bát následků. Přesto si uvědomuji, že svoboda není samozřejmost a že ji musíme neustále chránit – ať už jde o lidská práva, svobodnou volbu, nebo rovné příležitosti pro všechny.

Proč jste se rozhodla být koordinátorkou Peerka? Jak studentům a dalším lidem pomáhá?

Po tragické události v prosinci na filozofické fakultě se studenti psychologie rozhodli aktivně podpořit své spolužáky. Studenti psychologie na Filozofické fakultě UK vždy prokazovali silnou potřebu pomáhat, zejména v situacích, kdy se společnost či jejich okolí ocitlo tváří v tvář nečekané tragédii. Ti, kteří absolvovali výcvik v krizové intervenci, nyní uplatňují své dovednosti a empatii, aby podali pomocnou ruku těm, kdo ji potřebují.

Jako krizová interventka a forenzní psycholožka, která zároveň působí jako doktorandka na Katedře psychologie FF UK, jsem neváhala, když mě studenti oslovili s žádostí o podporu a koordinaci tohoto projektu. Sama vím, že v obdobných situacích může smysluplná činnost přinést úlevu nejen těm, kdo pomoc přijímají, ale i těm, kdo ji poskytují. Zároveň mě velmi motivuje spolupráce s mladými lidmi, kteří prokazují mimořádnou odolnost a odhodlání.

V rámci iniciativy Peerko sídlíme ve sdílené místnosti s Centrem Paluba, kde máme vlastní prostor a každou středu nabízíme konzultační hodiny od 10.00–13.00, nebo po dohodě s námi je možné si zvolit vlastní termín. Naši studenti jsou k dispozici také na různých akcích FF UK, kde poskytují podporu na vyžádání.

Na Peerko se mohou obracet studenti s jakýmkoliv problémem, který je tíží – od studijních záležitostí po osobní vztahy. Pokud je to zapotřebí, dokážeme je nasměrovat na odbornou pomoc. Tato iniciativa ukazuje, jak důležité je budovat komunitu založenou na vzájemné podpoře a empatii.

Jak vnímáte současný psychický stav mladých lidí? Můžeme ho nějak plošně zhodnotit – např. jak ho ovlivnila pandemie, sociální sítě nebo třeba právě tragická střelba na FF UK?

Současný psychický stav mladé generace v České republice je formován mnoha specifickými faktory, které tuto skupinu odlišují od předchozích generací. Výrazně je ovlivněn tlakem na výkon, nejistotou spojenou s ekonomickou budoucností a rychlým rozvojem technologií, zejména sociálních sítí. Ty sice přinášejí nové možnosti propojení, ale zároveň zvyšují srovnávání a prohlubují pocity osamělosti či nedostatečnosti.

Mnozí mladí lidé čelí zvýšenému stresu, úzkostem a narůstajícím případům syndromu vyhoření již během studia. Pozitivní je však rostoucí povědomí o duševním zdraví, otevřenost k terapii a dostupnost informačních zdrojů, což dává této generaci šanci lépe zvládat psychické výzvy, kterým čelí.

A co se týká těchto náročných událostí, jako je covid, povodně apod., tak lze říci, že ty zasahují každou generaci. Nyní je důležité se zaměřovat i na posilování odolnosti, posilování lokálních komunit, které nám velmi pomáhají se vyrovnat s tragickými událostmi.

Co je na vaší práci nejtěžší? A co vás naopak motivuje?

Pokud se nad tím zamyslím jako psycholožka, která se dlouhodobě věnuje krizové intervenci, nejtěžší na mé práci je přijmout skutečnost, že často nemám možnost zjistit, jak se člověku, se kterým jsem hovořila – ať už po telefonu, nebo při osobním setkání – daří poté, co se rozloučíme.

Absence zpětné vazby je náročná, protože přirozeně chcete vědět, zda vaše intervence měla pozitivní dopad. Na druhou stranu právě momenty, kdy se zpětná vazba objeví – například když vám někdo zavolá nebo napíše, že mu váš rozhovor pomohl – jsou pro mě obrovskou motivací. Tyto okamžiky mi potvrzují, že má práce má smysl, a vážím si jich nesmírně.

Co je podle vás dnes ta největší hrozba?

Za jednu z největších hrozeb dnešní doby považuji šíření strachu tam, kde reálně není opodstatněný, což je často spojeno s dezinformacemi. Ty mají schopnost zkreslovat realitu, podněcovat nejistotu a polarizovat společnost. Dalším rizikem je fenomén známý jako Dunning-Krugerův efekt, kdy jedinci s nízkou mírou kompetence v dané oblasti přeceňují své schopnosti, což může vést k špatným rozhodnutím a šíření mylných informací. Tyto faktory podkopávají důvěru ve vědu, expertní autority a společenskou soudržnost, což může mít závažné důsledky pro kvalitu života i mezilidské vztahy.

A co nejlepšího dnešní doba přináší?

Nejlepší, co dnešní doba přináší, je bezesporu široká dostupnost vzdělání a informací, stejně jako příležitost poznávat a objevovat různé kultury. Velkou hodnotou je také možnost vyjadřovat se a chovat svobodně, aniž by člověk musel potlačovat svou identitu nebo obavy z toho, co je přijatelné doma a co ve společnosti.

Svoboda prezentovat se a žít v souladu se svými hodnotami, ať už jde o oblékání, názory nebo životní styl, je něčím, čeho si velmi vážím a co považuji za jeden z největších darů dnešní doby.

