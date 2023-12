Novoroční předsevzetí nemohou být jen přání, tvrdí kouč. ‚Pozor na výčitky,‘ dodává Ježková

Víc než polovina Čechů si s novým rokem klade různá předsevzetí, jak změnit svůj život. Jen zlomku z nich se je ale podaří dodržet. „Až 90 procent předsevzetí se nepodaří splnit,“ cituje z výzkumů psycholožka Zuzana Ježková. Kouč zaměřený na nastavení mysli Cord Thomas vnímá jako účinnější nastavovat předsevzetí jako roční cíl, spíš než jako obecné přání. Pro a proti Praha 0:10 30. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ujasněme si, co chceme my, a co po nás chtějí druzí. Pak svá předsevzetí spíš dodržíme, radí koučka Ježková | Zdroj: Fotobanka Profimedia, Profimedia

Ježková vidí hlavní problém v tom, že si lidé volí příliš mnoho věcí, které chtějí na sobě změnit. „Náš mozek nás chce udržet při životě, a pokud žijeme, není podle něj důvod cokoli měnit.“

Mohou nás skutečně novoroční předsevzetí motivovat, nebo si jimi přiděláváme zbytečný stres? Poslechněte si Pro a proti

„Když ale mozku řekneme, že odteď budeme pět věcí dělat jinak, tak se vyděsí a na podvědomé úrovni změnu sabotuje. Pak nemáme ani energii všechny změny udělat,“ vysvětluje koučka.

Její mužský kolega připomíná, proč je začátek nového roku přirozeným časem pro změnu. „Během svátků si odpočineme, vylezeme ze zvyků a rutiny, a můžeme pak nastartovat novou a ještě lepší rutinu.“

„Ale také jsem velký fanouškem stability, tedy udržovat to, co jsme vybudovali a přidat jen třeba pět nebo deset procent navíc,“ navrhuje Thomas.

Jen pevná vůle nestačí

Jen pevná vůle k tomu nestačí, dodává Ježková. „Je třeba udělat správné prostředí kolem sebe a to už často neuděláme. Řekneme si, že od 1. ledna bude všechno jinak, ale neuděláme další kroky, jako třeba odstranit všechen alkohol a podobně.“

„Novoroční předsevzetí nemohou být jen přání. Ve většině případů mi přijdou předsevzetí jako moc měkká. Pojďme si dát měřitelný cíl, ovšem realisticky zvládnutelný,“ souhlasí kouč.

Základním principem našeho mozku je útěk od něčeho nepříjemného. „Pokud předsevzetí někdy poruším, náš mozek si z tohoto selhání odnese naši negativní reakci a té se příště vyhne. Na výčitky si tedy dávejme velký pozor,“ varuje psycholožka.

Podle Thomase je důležité si správně svou motivaci pojmenovat. „Je rozdíl mezi ‚chci‘, ‚musím‘, a ‚chce se mi‘. Takže je v pořádku, že třeba dnes se mi něco ‚nechce‘, ale ‚chci‘ dělat něco pro sebe.“

Ale především mnoho lidí neví, co doopravdy chtějí. „Z televize slyšíme, že bychom měli chtít být hubení a podobně, a je pro nás těžké opravdu najít, co chceme my, a co chtějí po nás druzí. Ujasnit si to je první krok, aby naše předsevzetí vyšla,“ doporučuje Zuzana Ježková.

„Jsem velkým fanouškem předsevzetí, která z našeho života něco vypouští, tedy mít relax. Za mě třeba odpočinek je sport, kdy si odpočinu od práce v kanceláři, v hlavě. Část našich novoročních předsevzetí by tedy mělo být i to, jak relaxovat lépe a jinak než u Netflixu,“ shrnuje Cord Thomas.

Poslechněte si celý rozhovor na začátku textu.