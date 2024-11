Paní Eva dostala od Ježíškových vnoučat knihu o Českém rozhlase. Na práci v něm vzpomíná s láskou

Paní Evě Friedrichové bylo letos 93 let. Žije v domově v Letinech na Plzeňsku. V 50. a 60. letech pracovala v Československém rozhlasu. Od Ježíškových vnoučat dostala knížku o rozhlasu a také své tehdejší hlášení. Po 56 letech tak slyšela svůj hlas. „Já jsem byla ukecaná. Já jsem to strašně milovala. Pro mě to byl job. To nebyla práce,“ reagovala paní Eva na ukázku. Letiny 9:02 25. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Když měl rozhlas loni sto let, vydal knížku, kterou nyní dostala od Ježíškových vnoučat (ilustrační foto) | Foto: Archiv Českého rozhlasu | Zdroj: Český rozhlas

Eva Fridrichová pracovala v plzeňském rozhlase jako kulturní redaktorka. Zažila tam i rok 1968. V archivu našli její nahrávku z období okupace. Po 56 letech tak slyšela svůj hlas.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Paní Evu dojal dárek z Českého rozhlasu. Poslechla si svůj hlas redaktorky před 56 lety a dostala knihu o rozhlasu

„Právě jsme dostali prohlášení strojního výzkumu oborového podniku Škoda v Plzni. Odsuzujeme obsazení naší vlasti okupačními vojsky Varšavské smlouvy jako akt neslyšitelný se samostatností a svobodou našeho státu,“ zní v nahrávce.

„To je můj hlas. To byl mladej hlas. Já jsem byla ukecaná. Já jsem to strašně milovala. Pro mě to byl job. To nebyla práce. To byla radost ze života. Já bez toho nemohla žít,“ reagovala dojatá paní Eva.

„Já jsem prostě žrala mikrofon. Já jsem se každému vnutila. Říkali: pozor, Eva jde,“ vzpomíná na svá rozhlasová léta.

Pokud by měla nyní něco vzkázat do mikrofonu, řekla by, aby se lidé radovali. „Buďte rádi, že jste na světě a žijte do budoucnosti,“ říká paní Eva.

V knize, kterou nyní paní Eva dostala od Ježíškových vnoučat, je také věnování od generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala. Poděkoval jí za práci v Československém rozhlase a popřál hodně zdraví a štěstí.