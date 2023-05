Režisér Zelenka: Aby byla země světovým policajtem, musí mít silný morální kredit. Ten Amerika ztratila

Nyní by podle režiséra filmu Knoflíkáři Petra Zelenky podobný film už v jeho dílně vzniknout nemohl. „Diváci by ho přijali s mnohem menším nadšením než tenkrát. Lidi byli hravější a hledali si ve věcech jinotaje,“ říká pro Český rozhlas Plus o divácích dramatik, režisér a scenárista. Proč je podle něj současný kulturní trh přehlcený americkou kinematografií? A je dobře, že Spojené státy jsou dnes světovým vůdcem nejen v oblasti filmu? Osobnost Plus Praha 19:47 12. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Režisér Petr Zelenka | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

Dnešní filmové diváctvo je podle Zelenky odlišné od toho v devadesátých letech. „Mainstream je masíruje určitým způsobem. Většina mladých lidí má dneska poruchy pozornosti, takže u filmů už tolik nevydrží nebo si vybírají určité fragmenty,“ popisuje v pořadu Osobnost Plus.

Podle něj se většina dnes dívá na to, co je k dispozici, a to je zejména americká produkce. Diváci v tom však jsou nevinně, hlavní problém vidí Zelenka v trhu.

V Česku, jehož domácí filmová produkce je ještě oproti jiným evropským produkcím českým publikem velice sledovaná, tvoří 25 % distribuce české filmy a 70 % filmy americké. To znamená, že pouze pět procent zbývá na všechny ostatní státy světa a jejich kinematografii.

Americké distribuční firmy nepoměr vysvětlují tím, že jejich filmy jsou nejnavštěvovanější, proto zabírají tak velkou část trhu.

„Americké distribuční firmy ale už osm let tvrdě makají na tom, aby měly monopol. Ve skutečnosti je to tak, že mnoho desítek let se tady vede tvrdá válka o distribuci. Američani přicházejí s velkým tlakem, s velkými penězi a dohody, které mají ve všech zemích, nejsou nijak liberální,“ vysvětluje Zelenka.

V evropských zemích přitom podle něj vzniká množství kvalitních filmů, které by mohly tvořit až polovinu v distribuci.

Rekonstrukce Ukrajiny

„Aby byla země světovým policajtem, musí mít strašně pevný morální kredit. A Amerika ho ztratila v mnoha konfliktech,“ myslí si Zelenka.

Spojené státy si podle něj na světového policajta hrají už moc dlouho, což není dobře. V případě konfliktu na Ukrajině podle Zelenky začnou být Spojené státy světovým policajtem v momentě, kdy se začne Ukrajina po válce obnovovat.

„My se budeme ptát, podle jakých pravidel se má obnovit. A státy, které ji během konfliktu podporovaly, řeknou, že mají právo určovat pravidla obnovy. A tam to bude zajímavé, protože Amerika umí, jak ukázala v Iráku, obnovit zemi pomocí vlastních firem, které všechno rozkradou. Tam to bude opravdu na širší diskusi a Amerika bude argumentovat tím, že 95 procent válečné pomoci poskytla ona, takže má právo rekonstruovat,“ míní.

Oproti tomu se za dobrý příklad rekonstrukce dá podle Zelenky považovat Marshallův plán po druhé světové válce.

„Šlo o to, nakopnout místní průmysl po válce, který byl zničený. Platila tam dost přesná pravidla, jako byl zákaz investic amerických společností v Evropě. To bylo proto, aby se rozvinul místní průmysl a nepřišly jen cizí firmy. V současnosti hrozí, že na obnově Ukrajiny zase zbohatnou oligarchové, a to jednak na ukrajinské straně a jednak na americké straně,“ varuje.

