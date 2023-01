Polská porodnost klesá i přes vládní podporu. Úřady varují před stárnutím populace i úbytkem obyvatel

Polsko vstoupilo do období demografické krize. Počet narozených dětí v posledních letech, a to i přes vládní podporu porodnosti, klesá. Mladé páry založení rodiny podle průzkumů odkládají, nebo ji neplánují založit vůbec. Ústřední statistický úřad varuje, že země by se zároveň mohla dostat do takzvané pasti nízké plodnosti. Varšava 19:37 10. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Demografická krize už v Polsku proběhla v letech 1997 až 2007. Nyní ale podle sociologů půjde o déle trvající fenomén (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V roce 2021 se v Polsku narodilo 331 tisíc dětí, o téměř 24 tisíc méně než o rok dříve. Za rok 2022 ještě úřad přesné počty narozených dětí nemá, ale odhaduje, že jich je ještě méně.

Podle ekonoma Rafała Mundreho, který dlouhodobě analyzuje demografická data, se letos v Polsku narodilo kolem 314 tisíc dětí, tedy asi o 17 tisíc dětí méně než v roce 2021.

Demografická krize už v Polsku proběhla v letech 1997 až 2007. Nyní ale podle sociologů půjde o déle trvající fenomén.

Porodnost klesá navzdory vládní podpoře. Polské úřady vyplácí rodinám od května 2016 podpůrný program 500+. Původně byl příspěvek určen na každé druhé a další dítě. V roce 2019 ji vláda rozšířila i na první děti.

Vláda na tuto podporu vynakládá zhruba 41 miliard zlotých ročně. Porodnosti to ale příliš nepomohlo, mírně vzrostla jen rok po uvedení programu.

Polský deník Rzeczpospolita vydal průzkum zhotovený agenturou SW Research, podle kterého každý čtvrtý dotázaný je pro zrušení podpory. Třetina dotázaných se naopak vyslovila pro valorizaci příspěvku.

Úbytek manželství

Z výzkumu dále vyplynulo, že mladí lidé odkládají založení rodiny, nejprve se soustředí na sebe. Střední věk žen při narození dítěte je dnes 31 let. Změnila se i struktura úrovně vzdělání matek. Roste podíl rodiček s vysokým vzděláním, naopak klesá počet matek se základním vzděláním.

Každé čtvrté dítě se také rodí mimo manželství. Klesá totiž počet nově uzavřených manželství. Zároveň stoupá věk, kdy lidé manželství uzavírají. Ženícím se mužům je dnes v průměru 31 let, ženám 28 let. Za posledních pět let věk lidí uzavírajících manželství stoupl podle Ústředního statistického úřadu o pět let.

Příčinou tohoto jevu je budování statusu. Lidé si déle vybírají partnera podle jeho postavení. Toho dnes lidé dosahují vlastní silou, zatímco dříve se často jednalo o do jisté míry dědičný status.

I rozvodů v Polsku přibývá, končí jím každé třetí manželství. Polsko se tím neliší od zemí, kde je ve společnosti silně zakořeněné náboženství, například od Irska nebo Rumunska. V zemích, které jsou více ateistické, rozvodem končí až polovina manželství.

Past nízké plodnosti

Ústřední statistický úřad varuje před takzvanou pastí nízké plodnosti. Pro zajištění stabilního demografického vývoje země a pro hladkou generační výměnu by totiž na 100 žen ve věku 15 až 49 let mělo být 210 až 215 dětí. V Polsku to v současnosti vychází jen na asi 133 dětí.

Populace se může dostat do fáze, kdy bude postupně ubývat lidí schopných mít děti, ať už z důvodu plodnosti nebo věku. Může ubývat mladých lidí, kteří nedokážou zvrátit negativní populační trend. Spolu s úbytkem obyvatel bude dále klesat porodnost a plodnost, poroste naopak průměrný věk populace.