Nastupující kosmopolitní třída. ‚Posledních deset let jsem pracoval nepřetržitě,‘ říká IT specialista Jeník

„Tak jo, dej mi pak vědět prosím. Díky moc a měj se, čau,“ vyřizuje Aleš Jeník jeden ze svých mnoha telefonátů. Jen během prvních deseti minut, co spolu sedíme, má dva nepřijaté hovory, což je podle jeho slov „ještě dobrý“.

Přestože vystudoval dějepis a pedagogiku, nyní pracuje v oboru informačních technologií, které jsou už dlouho jeho koníčkem. „Zabývám se rozvojem systémů ve firmách, jakým způsobem jsou mezi sebou propojené, jak se provozují a nějakou formou se snažím to řídit,“ popisuje Aleš Jeník svou náplň práce. Vlastní menší firmu a neziskovou organizaci.

Práce odkudkoli

Výhodou jeho práce je, že může pracovat téměř kdekoli. Stačí mu notebook a často se tak usadí například v nějaké kavárně. „Nejbližší spolupracovníky mám v Německu a Anglii, takže je to víceméně jedno, kde jsem,“ vysvětluje Jeník. Komunikace v angličtině je u něj na denním pořádku.

Kolegové spolu komunikují elektronicky, spíše než e-mailům dávají ale přednost jiným kanálům. „Dneska už to není úplně o e-mailech. Kromě nich mám šest chatů a podobných věcí,“ říká Jeník. Jednou za čas se scházejí také na videokonferenci.

Mimo notebook má při sobě vždy také svůj telefon, který nepřetržitě kontroluje. Kouká se, jestli někdo nevolá, nepíše. „Doma by řekli, že pracuji 24/7. Vzhledem k tomu, že dodáváme do Spojených států a pracujeme tak v jiné časové zóně, stane se, že některá práce je pozdě večer, nebo v noci,“ doplňuje Jeník. Zatímco běžný zaměstnanec tak pracuje v průměru 40 hodin týdně, Aleš Jeník je připojený téměř neustále.

Proč právě Aleš Jeník? „Nastupující kosmopolitní třída" se vyznačuje tím, že žije nejčastěji v Praze nebo centrech jiných velkých měst. Často jde o pracovníky v oblasti IT nebo finančnictví. Téměř v polovině případů zastávají lidé z této skupiny vedoucí pozice a necelá polovina z nich má již děti. Domluví se bez problémů cizím jazykem a častěji bydlí v podnájmu.

Balanc mezi prací a rodinou

Se svou vytížeností se ale pokouší něco dělat. „Posledních deset let jsem opravdu nepřetržitě pracoval, tak ten poslední rok se s tím snažím něco dělat a trochu to přehodnotit,“ říká.

Jedním z důvodu, proč se rozhodl pozměnit svůj plán na příští životní období, bylo, že se s ním chtěla rozvést manželka. Také se prý trochu přepracoval. „V jednu chvíli vás ta práce přestane bavit, začne vás to všechno otravovat a úkoly se začnou hromadit v nezměrném množství. To si člověk řekne, že něco je špatně,“ popisuje Jeník svůj tehdejší stav.

Své vydělané peníze se snaží spíš spořit než utrácet. S manželkou mají tři děti a žijí v pražském bytě v nájmu. Chystají se však stavět dům a přemýšlejí, že by se dočasně z Česka odstěhovali.

Aleš Jeník je z Prahy, při své práci ale komunikuje s lidmi z celého světa. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Chtěli jsme v horizontu několika let třeba na ten rok někam vyrazit i s dětmi, kvůli jazykům,“ říká Jeník. Do úvahy připadá například Německo. Že by se ale odstěhovali natrvalo, prý nehrozí. „Stačí mi to cestování, co mám kvůli prací. Létám do Německa a do Anglie na různé schůzky,“ dodává zástupce nastupující kosmopolitní třídy. Více o něm si poslechněte v audiodokumentu nahoře v článku.