Zajištěná střední třída. ‚Vlakem jsem nejela několik let, až protestovat na Letnou,‘ říká lékařka Eva Baxová

Ve středu pozdě odpoledne je čekárna praktické lékařky Evy Baxové (59) tichá. Šest sedaček zeje prázdnotou, za dveřmi v ordinaci se ale ozývají hlasy. „Vyčkejte příchodu sestry,“ upozorňuje cedulka na dveřích. Ty se otevírají, vychází muž a nakrátko ostříhaná sestřička Barbora zve další návštěvu. Vyhledá kartu a zapíše potřebné údaje ve své části ordinace.

Samotná ordinace je vlevo. Černovlasá lékařka v růžové zdravotnické blůze sedí u počítače a něco dopisuje. „Administrativu obvykle dodělávám doma, něco musím hned. Máme přes dva tisíce pacientů.“ To je podle statistik Sdružení praktických lékařů nadprůměr.

V čekárně má Eva Baxová technologickou vychytávku, kterou vyrobil syn jedné sestřičky na obvodu. Jde o čtečku dokladů, která usnadňuje registraci pacientů a vůbec každé návštěvy. „Sestře to ulehčuje práci, nikdo nám tu nebuší na dveře a je to tu celkem klidnější. Myslím, že jsem byla v Plzni první, kdo si čtečku pořídil.“

S transparentem do Prahy

Ordinaci má Eva Baxová ve čtvrti Doubravka. Dříve pracovala jako internistka v nemocnici, vlastní praxi má dvacet let. „Práce v nemocnici se mi líbila, ale být vlastním pánem je také skvělé. Jsme spokojená, mám, co jsem chtěla.“

Eva Baxová ordinuje pět dnů v týdnu, je předsedkyní plzeňské pobočky Sdružení praktických lékařů. Do ordinace jezdí sice přes celou Plzeň, autem je to ale i ve špičce dvacet minut. Syn s dcerou už mají vlastní rodiny, manžel Josef Baxa je soudce Nejvyššího správního soudu v Brně a domů jezdí na víkendy.

Lékařkou chtěla být Eva Baxová od dětství a žádné zásadní změny ve své práci nechystá. Spokojená je i svým domem na klidném místě v plzeňské čtvrti Černice, kde na ni po práci čeká rozlehlá zahrada. Tam si připravovala i transparent, se kterým nedávno zamířila protestovat na Letnou. „Napsala jsem si tam Plzeň, aby bylo jasné, odkud s kolegyněmi jsme. Jeli jsme vlakem, což už jsem nezažila spoustu let. Lidé, kteří na Letné vystupovali, jsou mi sympatičtí, vážím si jich, mají zřejmě stejné hodnoty jako já.“

Štěstí a peníze

Vilka Baxových stojí ve čtvrti Černice, schovaná mezi dalšími domy a spoustou zeleně. Ze schránky vytahuje Eva Baxová poštu a Deník N. „Mladou frontu jsem po čtvrt století předplatného odhlásila. Chci číst nezávislé noviny.“ Vcházíme do domu, který vypadá, jako by ho právě někdo dokonale uklidil. Je teplý den a v krbu ještě nehoří oheň. Paní domu vaří kávu, což je prý její vášeň stejně jako vaření nebo zahradničení. „Jen co přijde vnuk, tak to tu nepoznáte. Ale na uklízení mám už pár let najatou paní. Takhle to mají i moje kolegyně. Je skvělé přijít z práce a mít uklizeno a vyžehleno. Nedávno jsem byla na ekonomickém semináři Štěstí a peníze a zrovna o tom lektorka mluvila. Do čeho investovat peníze, abychom měli čas na svoje záliby. Já získám čas a někdo dostane práci a já mu za ni zaplatím. Tak by to mělo být.“

Dobrá káva v divných časech

Zatímco v kávovaru bublá káva Gaetano Daneli, Eva Baxová vybírá šálky. Podle množství na poličkách je zřejmé, že v porcelánových servisech má také zálibu. Nalévá kávu a vrací se k politice. „Veřejné dění sleduji od sametové revoluce,“ říká s vážným výrazem a listopadové události 89 považuje za životní zlom. „S manželem a tříletou dcerou jsme běhali po náměstích. Brali jsme to jako naději. Říkala jsem si, že společnost je skvělá, když tohle dokázala. Jen mi ten optimismus nevydržel, ze současného stavu jsem zklamaná.“

Eva Baxová stojí na pečlivě udržované zahradě u přírodního koupacího bazénu, obklopená květinami, které pěstuje. V lodičkách přechází k altánu, kde se v teplém počasí scházejí návštěvy a přátelé. „Člověk musí nějaké vyšší cíle než být jen spokojený s tím, co má. Přece nebudu říkat, teď se mám dobře, a na společenské dění se vykašlu. Podle mě hrozí, že si oligarchové tuhle společnost rozeberou a může to dospět někam jinam, než jsme si před třiceti lety představovali.“

