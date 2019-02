Co je v životě důležité? Senioři to můžou mladší generaci vzkázat v Dopisech vnoučeti

Předat vzkaz mladé generaci o tom, co je v životě důležité, budou moci starší lidé v novém mezigeneračním projektu Dopis vnoučeti. Zúčastnit se ho mohou všichni ve věku nad 60 let. Zájemci o účast se mohou přihlásit do 17. března. Jejich úkolem bude napsat skutečnému nebo vymyšlenému vnoučeti dopis o životě, který bude následně zveřejněn. Projekt organizují společně Národní kronika a Senzační senioři (SenSen) Nadace Charty 77.

