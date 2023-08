Přibývá takzvaných sleepfluencerů. Na živém vysílání spánku vydělávají statisíce

Spánek je nejsladší. To nás naučila Chytrá horákyně z pohádky. Kdyby ta horákyně dělala videa na sociálních sítích, možná by řekla, že spánek jí zaplatí nájem. A to není pohádka, ale realita. Není divu, že na sociálních sítích přibývá záběrů spících lidí, takzvaných sleep streamů a také jejich autorů, takzvaných sleepfluencerů. Video Praha 19:23 21. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Spánkových streamů na sociálních sítích přibývá (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Spánkové streamy jsou živé přenosy na platformách typu YouTube, TikTok a dalších. Lidé, kteří je vyrábějí, takzvaní „sleepfluenceři“ se natáčejí, když spí.

Podle BBC, která si fenoménu všímá, je názorným příkladem americký influencer Kai Cenat. Ten začátkem srpna vyvolal rozruch v New Yorku, když na sítích oznámil, že zadarmo rozdá na 300 herních konzolí. Výsledkem byl zmatek, násilnosti a přes 60 zatčených.

Proč je TikTok populární i přes rizika? Je snadnější tam uspět i mezi cizími, pobaví a víc vyhovuje dětem Číst článek

Jednadvacetiletého Cenata policie obvinila z podněcování k nepokojům a nezákonného shromažďování. On pak odsoudil násilnosti a kál se, tvrdil, že takhle si to vůbec nepředstavoval, že to měla být legrace. Místo toho na Union Square v New Yorku 4. srpna létaly láhve a kamení, zasahovalo tam tisíc policistů. Cenat pak řekl, že si dá na sociálních sítích pauzu kvůli obviněním a soudu.

Na sociálních sítích má přes deset milionů sledujících a předplatitelů. Jenom jeho březnový „spánkový“ stream mu podle odhadů BBC vydělal desítky tisíc dolarů.

Dalším příkladem je americká internetová celebrita Amouranth, která v nedávném podcastu uvedla, že spánkový stream jí vynese v přepočtu asi 330 tisíc korun. Není tedy divu, že takových videí přibývá.

Někteří autoři posunuli streamy až na úroveň jakési videohry. Diváci si můžou zaplatit za něco, co spáče probudí. Hluk, světlo, nějaké vyrušení. Třeba americký youtuber Stanley, který si libuje, že mu tahle videa zaplatí nájem, nabízel lidem, že v přepočtu za 530 korun ho můžou zkusit probudit oslňujícím světlem. A kdo si připlatil a dal za to v přepočtu dva tisíce korun, mohl mu přes náramek, co měl při spaní na ruce, způsobit elektrický šok.

Tento sleepfluencer BBC řekl, že s tvorbou na čas končí. Spánkové streamy vyráběl poslední tři roky asi třikrát týdně. Má prý strach z vyhoření.

Propagace závadných výrobků a neoznačené reklamy. Regulace influencerského marketingu je obtížná Číst článek

Podle odborníků, které oslovila BBC, třeba podle neurovědkyně Lindsay Browningové, pozorovat spícího člověka dělá dobře některým lidem s poruchami spánku. Mají prý větší šanci usnout. Doktorka Browningová trendem sleepstreamů není nijak nadšená, ale připouští, že pro některé lidi to je zábava a možná i jistá forma útěchy.

Ale natáčení spících lidí není nic nového. 60 let starý film Andyho Warhola Spánek trval 321 minut a Warhole natáčel svého spícího přítele Johna Giorna.

Skoro před dvaceti lety představila britská Národní galerie portrétů hodinový film David se záběry spícího kapitána anglické fotbalové reprezentace Davida Beckhama. Autorkou byla britská filmařka Sam Taylorová-Johnsonová, tehdy to označila za protipól známých fotek fotbalisty Beckhama z hřišť a jiný úhel pohledu na lidskou zranitelnost spícího fotbalisty