Americká kavárna určuje zákazníkům cenu podle zdvořilosti. Za pozdrav strhne téměř dva dolary

Kavárna CUPS Coffee & Tea v americkém státě Virginie se rozhodla, že se pokusí přimět cenovou politikou zákazníky, aby se nechovali hrubě k personálu. Cena kávy nebo čaje tak závisí na tom, jak se bude zákazník chovat k obsluze u pokladny. Upozornil na to server The Times of India.

