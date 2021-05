Pytle s QR kódem i vlastní skládka. Obyvatelé Dobříše dostávají slevu na popelnici, pokud třídí odpad

Kdo třídí, zaplatí za odvoz popelnic méně. Tuto myšlenku prosazují desítky radnic v Česku. Cena za směsný odpad se zvyšuje. Podle zákona o odpadech musí obce množství odpadu vyváženého na skládky snižovat. Dnes zaplatí obec za tunu odpadu pět set korun, za osm let to bude skoro čtyřnásobek. Radnice proto vymýšlí způsoby, jak motivovat občany, aby třídili a ušetřili tak peníze sobě, obci a šetřili životní prostředí. Příkladem může být Dobříš. Dobříš 12:55 20. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slisované plasty na prodej | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

V okrajové části Dobříše mezi rodinnými domy se tichou ulicí vrací z práce Pavla. Přihlásila se do systému, a začala papír a plasty třídit do pytlů s QR kódem. „Funguje to, platím méně. Kolik ale to z hlavy nevím,“ usmívá se žena, podle které je to snadné.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia.

„Pytlujeme, necháme to na dvoře a svozová firma přijede zvlášť pro papír, pro plast a jednou za čtrnáct dnů vyveze popelnici,“ popsala Radiožurnálu.

Pytle s evidenčním QR kódem, podle kterého se pozná, kdo odpad třídí, rozdává obyvatelům město. Směsný odpad z popelnice paní Pavly končí na skládce, plasty a papír zase v třídírně, kterou vlastní Dobříš. Za uložení směsného odpadu na skládku zaplatí, vytříděný naopak prodává.

„Kdo nad tím moc nepřemýšlí a neřeší to, zaplatí plný poplatek. Kdo třídí, má slevu až 75 procent,“ říká nezávislý starosta Dobříše Pavel Svoboda. Dobříš začala motivovat lidi teprve před dvěma lety.

Městská třídírna Dobříš | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Kdo dobře třídí, neplatí na osobu 750 korun ročně, ale výrazně méně, v ideálním případě jen čtvrtinu. „Takových domácností je zatím 49 z celkového počtu čtyři tisíce. Třídit ale začala celkem čtvrtina všech domácností, což není po dvou letech fungování systému špatné,“ doplnil.

Ztráta skoro milion

Sleva pro obyvatele znamená ztrátu příjmů pro obec. Letos přijde město na nižších poplatcích zhruba o 820 tisíc korun. Podle nezávislé místostarostky Dagmar Mášové to ale funguje.

„I přesto, že v uplynulém roce bylo hodně lidí v karanténě a v okolních obcích množství směsného odpadu úměrně vzrostlo, u nás kleslo. Celkově nás stojí likvidace odpadů pět milionů korun ročně. Na poplatcích vybereme méně, zase ale méně platíme za skládku směsného odpadu,“ vysvětluje.

Velkou výhodou Dobříše je, že mají vlastní třídírnu, kde plasty a papíry lisují a pak prodávají v objemných balících k recyklaci. Motivační systém ale funguje i v obcích, kde třídírnu nemají.

Nápad nepochází z Dobříše, ale přišla s tím před devíti lety rodinná firma ISNO IT z jihomoravských Uherčic. Obce v této oblasti dokážou podle obchodní zástupkyně Jany Staňkové vytřídit i tři čtvrtiny směsného odpadu.

Starosta Dobříše Pavel Svoboda ve třídírně | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

„Doposud jsme systém motivace třídění zavedli v 95 obcích. Podle zákona o odpadech už dnes musejí obce, kde mají víc než 200 kilogramů směsného odpadu na obyvatele, platit za každý kilogram navíc ne 500 korun ale 800 korun za jednu tunu,“ popisuje.

Problém u paneláků

Dobříš je podle Staňkové v začátcích, protože dokázali motivovat obyvatele rodinných domů, ale problémem jsou paneláky a bytové domy: „Tam musíme vybudovat sběrná hnízda ideálně zamykací, aby to bylo opravdu jen pro obyvatele těch konkrétních bytů.“

To potvrzuje starosta Svoboda: „Motivovat obyvatele bytovek, kde by se museli domluvit všichni, je těžké. Zkusíme rozdávat pytle zájemcům po jednotlivých bytech.“

Zpočátku docházelo v Dobříši i k bizarní situaci, že někteří obyvatelé v touze po slevě, sháněli papír a plasty v okolních obcích. Těmi pak plnily pytle s QR kódem a vykazovali větší množství vytříděného odpadu.

„Taky nás nenapadlo, že se to může stát. Takže jsme stanovili i horní limit za tříděný odpad,“ vysvětluje místostarostka Mášová.

Na druhou stranu žijí ve městě i lidé, kteří sice třídí, ale do systému se nezapojují jako třeba Petra, která bydlí v rodinném domku: „Ta sleva není nějak zásadní, takže letos jsem se ani nepřihlásila. Dělám to po svém.“

Třídírna | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Sleva pár stokorun nemusí být pro někoho důležitá, ovšem časem to může být i tisícovka za osobu, což poznají především rodiny s dětmi. Obce totiž budou platit za odvoz směsného odpadu na skládky čím dál víc, a tak budou muset zvyšovat i poplatky za vyvážení popelnic.

Podle ministerstva životního prostředí vyprodukuje každý člověk 262 kilogramů směsného odpadu ročně. V Dobříši se podařilo velmi rychle snížit množství na zhruba dvě stě kilogramů. Třeba v Německu nebo Rakousku je to ale jen polovina.