Zpustlý areál koupaliště v Krupce se proměnil v park s jezírkem a hřištěm. Dřív bylo místo postrachem

Bývalá plovárna v Krupce na Teplicku se proměnila v park se sportovištěm. Z 18 let zavřeného koupaliště poblíž Mariánského náměstí vzniklo odpočinkové místo s okrasným jezírkem, přes které vedou mola, s lavičkami, venkovní posilovnou, dětským hřištěm nebo veřejnými ohništi. Teplice 22:05 31. srpna 2024

„Jsem úplně nadšená. Ani mi nevadí, že se tady nedá koupat jako dřív, kdy tu bylo to koupaliště – v tomto městě to není zapotřebí, máme tu kolem všude jezera,“ neskrývá radost z proměny areálu Jana Melicharová.

Pamatuje i dobu, kdy byl areál koupaliště postrachem: „Byli tady bezdomovci, feťáci, vysoká tráva – ošklivé to bylo. Takže jsem ráda, jak se to tu proměnilo,“ dodává.

„V dnešní době už by se tady koupaliště asi nevyplatilo. Tohle asi bude to nejlepší řešení,“ komentuje nový park krupský rodák Miloš Štěpán. Jeho děda se podílel na přestavbě koupaliště v 60. letech.

„Je to hezké. Jen nevím, jestli tady ještě nebude třeba asfaltový povrch, protože déšť a vítr udělají svoje. A do té vody by to chtělo nějaké biotopy nebo rostliny zasadit, aby se ta voda čistila sama,“ uvažuje o případných dalších úpravách.

V novém jezírku už podle místostarosty Rostislava Kadlece z uskupení Krupka náš domov vodní rostliny rostou. Další výhodou je průtočnost jezírka.

„Je tady podzemní vodní zdroj, voda není z řadu, takže se udržuje přirozený průtok vody v jezírku a jsou tam i rostliny, které budou udržovat jeho čistotu,“ vysvětluje Kadlec.

Komplikace

Okrasné jezírko vzniklo v místě někdejšího bazénu. Jeho nečekaně náročná likvidace byla jednou z příčin zvýšení nákladů. „To dno toho bazénu bylo mnohem vyšší – bylo tam mnohem víc betonu, než se vůbec dalo předpokládat,“ konstatuje Kadlec.

Konečnou částku zvýšily také úpravy vodní plochy. „Protože jsme tady nenašli kanalizaci, která tady měla být původně na odvedení vody z bazénu. Museli jsme proto to jezírko trochu zvednout, abychom dokázali odvést tu vodu z něj do dešťové kanalizace,“ vysvětluje Dagmar Kaulová z krupské radnice.

Náklady stouply o několik milionů korun a v součtu přesahují 31 milionů korun. Část pokryla dotace.