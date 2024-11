Děti jedí, co chtějí, zbytek jde do kompostu. V Tanvaldu je první bezodpadová školní jídelna v Česku

V Tanvaldu otevřeli první bezodpadovou školní jídelnu v Česku. Žáci si nabírají obědy sami, do mycí linky pak vytřídí nádobí a ze zbytků škola vyrábí v kompostárně humus. Děti se tak učí zodpovědně zacházet s jídlem a berou si, co jim chutná. Tanvald 15:36 27. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle vozorvých porcí si děti můžou vybrat, co budou jíst | Foto: Johana Tománková | Zdroj: Český rozhlas

„Když přijdou do jídelny, čipnou si, vezmou si tác, příbory, ubrousek, talíř a misku na polévku, skleničku na nápoj a přechází k samoobslužnému pultu,“ popisuje vedoucí tanvaldské školní jídelny Miroslav Novotný. Na začátku pultu žáci vidí dvě vzorové porce, aby se mohli inspirovat. Pak už je to na nich.

Na výběr mají maso, ne-maso, přílohy saláty a pokud chtějí, dají si polévku. V nabídce jsou tři druhy zeleniny, zeleninový salát, brusinky a dresinky. Děti se tak nemusejí nutit do jídla, které jim nechutná, nebo je nejedí z jakýchkoliv důvodů, zdravotních, nebo etických. Systém je také učí jídlem zbytečně neplýtvat.

Po jídle jdou na třídící stanici, roztřídí papír, biologický odpad, tedy zbytky, a pak dělí jednotlivé nádobí. „Dřív, když zbytky nechávali na talíři, asi už ani neřešili, kolik toho nechali, dneska to musí dát sem a my to potom vážíme,“ vysvětlil Miroslav Novotný. Na obrazovce v jídelně je vždy vidět, kolik se toho v uplynulých dnech vyhodilo.

Biologický odpad pak jde do kompostárny, výsledným produktem je humus – zbytek z biologického odpadu se míchá s hlínou v poměru 1:10 a jeho možné použít na hnojení zahrad.

Školní jídelna v základní škole Sportovní v Tanvaldě je stoprocentně bezodpadová. Úplně první samoobslužná školní jídelna vznikla v tanvaldské základní škole na Šumburku pro děti z prvního stupně před dvěma lety. Děti tam vyhazují o až 90 procent méně jídla než předtím.

Aby byly jídelny ještě ekologičtější, chce je město zásobovat fotovoltaickou elektrárnou.

Podobná školní samoobslužná jídelna je ještě také v Jablonci nad Nisou.