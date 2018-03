školní jídelna

12. 1. 2014 |Tomáš Mařas |Regiony

Už více než čtyři měsíce chodí žáci Základní školy Karla Hynka Máchy v Doksech na Českolipsku na obědy do hotelové restaurace. Brzy by se to mělo změnit a oni by se měli vrátit do nově opravené školní jídelny. Kolaudace se má uskutečnit třináctého ledna.