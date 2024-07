Na galavečeru Sokola vystoupí cvičenci z Clevelandu. S dalšími Američan chystají i představení v Edenu

V tělocvičně Sokola Greater Cleveland skupina 10 pružných, ohebných a silných mužů a žen připravovala na své vystoupení. Chvíli s obručemi a pak jen se svými těly. Vytvořili dokonce lidskou pyramidu. Zkoušku vedla Jaine Bouvierová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž Pavla Nováka z tělocvičny v Clevelandu

„Jsme součástí Sokola. V téhle tělocvičně trénujeme od roku 2010. Nejdřív jsme začínali jako kurzy cvičení akrobacie na šálách zavěšených se stropu. Pak jsme přešli k akrobacii a silové gymnastice. Teď už jsme naplno nový cirkus. Děláme veškerou vzdušnou i pozemní akrobacii,“ říká.

Všichni členové skupiny Crooked River Circus se podle paní Jaine připravují na vystoupení v Praze, kde předvedou pětiminutový program složený z čísel jejich předchozích představení. Cirkusáci jsou různého věku. Paní Jaine je třeba přes 50. Název skupiny znamená Cirkus klikatící se řeky. A není to prý jen podle meandrující říčky Cuyahoga, která se v Clevelandu vlévá do jezera Erie. Znamená to také, že cesty členů souboru k cirkusové akrobacii byly někdy hodně klikaté.

Všichni prý nový cirkus dělají proto, že tenhle druh sportu a kultury milují, propadli mu a je to jejich zábava a radost. Jaine Bouvierová a její kolegové vystoupí nejen v O2 aréně na sokolském Galavečeru. Také s ostatními sokoli ze Spojených států nacvičují skladbu Rocková symfonie. S tou se představí 4. a 5.července v pražském Edenu. A toho 4. tím vlastně Američané oslaví i svůj státní svátek – Den nezávislosti.