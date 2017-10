Pstruh pečený v těstě, jelení kýta s foie gras. Nejlepším českým kuchařem se stal Horký

Šestatřicetiletý Jan Horký vede kuchyň cateringové společnosti Compass Group. Titul Kuchař roku znovu získal znovu po deseti letech. Obhajoba byla podle Horkého těžší.

„Obhajovat je strašné. Jsem pořád nervózní. Říkal jsem si, jestli to mám vůbec zapotřebí, než jsem sem šel. Jsem trošku soutěživý typ, fakt mě to i hrozně baví, ale je strašné obhajovat. Teď jsem to poznal. Ten pocit, že se na vás všichni dívají, že jste už někdy vyhrál, už vás berou jinak. Myslím, že potom jste i pod větším drobnohledem, když vás hodnotí,“ řekl Radiožurnálu Horký.

Horký soutěž vyhrál díky tříchodovému menu, které před porotou uvařil. „Pečený pstruh v těstě, hlavní chod byl jelení kýta s foie gras, takové pečené rolky z fio těsta a ragú a dezert byl vyloženě borůvkový. Mám rád borůvky, takže borůvkové komponenty,“ popsal Horký.

Právě u jednotlivých jídel hodnotila šestičlenná porota jen vzhled a chuť. „Na první pohled velice jednoduché. Na druhý pohled, když se bavíme o tom, že to je velice subjektivní záležitost, tak velice složité hlavně v tom smyslu, když chcete lidi porovnávat a chcete je seřadit do nějakého pořadí, tak mít ten pocit, že někomu ublížíte, je hrozně složitý. Je to těžké, když se to nedá změřit, zvážit, vyřknout ortel podle svého pocitu,“ popisuje předseda poroty Vladislav Stuparič.

Soutěž letos Asociace kuchařů a cukrářů organizovala po třinácté. Podle jejího prezidenta Miroslava Kubce se každý rok kvalita účastníků zvyšuje. „Sledujeme, jakým způsobem se vaří v restauracích, a kvalita se zlepšuje, tak se zlepšují všichni kuchaři okolo, protože je to jednoznačný vývoj. Musí to tak být. A kdyby to tak nebylo, tak je něco špatně,“ dodal Kubec.

Třeba Jan Horký své vítězné menu sestavoval několik dní. "Měl jsem tam komponenty, které znám, které jsem vařil. Seskládal jsem to jídlo a pak jsem zkoušel různě komponenty. Nezkoušel jsem nikdy celé jídlo, protože to dělám až jako úplně poslední fázi," přibližuje svou přípravu. "Vždycky zkouším komponenty, jestli jsou dokonalé, a potom je seskládám dohromady a ochutnám je, jestli mi to celé chutná," doplňuje.

Podle něj se člověk připravuje celou svou životní praxí. "Trénink mi zabral v kuse třeba pět dní, když to vezmu časově. Ale není to pět dní. Měsíc nad tím přemýšlíte. Jdu domů, přemýšlím nad tím, píšu si postupy a podobně,“ popsal Horký.

Na druhém místě v soutěži skončil Patrik Bečvář z Francouzské restaurace v pražském Obecním domě. Třetím nejlepším kuchařem v Česku je David Král z pražské restaurace Aureole Fusion.