‚Pacient už se nebude muset o nic starat.‘ Limity na doplatky léků budou od ledna hlídat lékárníci

Pacienti, kteří si v lékárnách připlácejí na léky, budou mít od ledna jednodušší život. Jakmile překročí limit stanovený zákonem, lékárník už po nich žádné další doplatky nebude chtít. Automaticky je začne hradit pojišťovna. Podle náměstka ministra zdravotnictví Jakuba Dvořáčka už se kvůli tomu propojují data z elektronického receptu s údaji od pojišťoven i České správy sociálního zabezpečení. Praha 7:30 18. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pacienti, kteří si v lékárnách připlácejí na léky, budou mít od ledna jednodušší život. Jakmile překročí limit stanovený zákonem, lékárník už po nich žádné další doplatky nebude chtít | Zdroj: Shutterstock

Změna je určena takovým pacientům, kteří musí doplácet i za receptové léky. Tedy ty, které jim předepsal lékař. Už dneska zákon stanoví určité ochranné limity – aby choroba nepřivedla chronicky nemocného pacienta na mizinu, platí lidé za léky jenom do určité výše. U dětí a seniorů nad 65 let je tento limit stanovený na tisíc korun ročně, u starších 70 let a zdravotně postižených je to pětistovka ročně. Ostatní dospělí nesmí zaplatit víc než 5 tisíc korun za rok.

Malé lékárny bojují s nedodáváním léků. Upozorňují na propojení firem, někteří poslanci chystají změnu Číst článek

Pro tyto lidi by se mělo vše zjednodušit. Doposud to bylo tak, že i když lidé zákonný limit překročili, platili v lékárnách dál. Pojišťovna jim pak sice přeplatky vrátila, ale až zpětně. Posílala jim je jednou za čtvrtletí – a to buď na účet, nebo složenkou. Od ledna už nic z toho nebude nutné. Lékárníka na překročení limitu automaticky upozorní elektronický recept.

Od té chvíle už pacient nebude muset vůbec nic hradit, začne to za něj dělat pojišťovna. „Bude u toho aplikace eReceptu, což je také důležitá věc, kde se to propojuje na to, aby pacient viděl, jak se k ochrannému limitu postupně blíží,“ říká Jakub Dvořáček, náměstek ministra zdravotnictví.

Všechno už se podle něj připravuje, elektronický recept se napojuje na další systémy státní správy. „Napojujeme elektronický recept na Centrální registr pojištěnců, to znamená na systémy zdravotních pojišťoven. Druhá důležitá věc je, že dochází k napojení eReceptu na Českou správu sociálního zabezpečení – kvůli invalidním důchodům. Takže už nebude běhat pacient, ale elektronický papír,“ doplnil Dvořáček.

Pacient se nemusí o nic starat

Pacient se tedy podle Dvořáčka nebude muset o nic starat. Nepůjde ale o všechny nedoplatky. Jak už jsme zmínili, do limitu se započítávají jen takové platby, které se vážou k přípravku na recept. Volně prodejné léky si lidé hradí sami. Do limitu se navíc zahrnují jen některé doplatky – ty nejnižší za lék svého druhu.

Pokud si pacient není jistý, co se do limitu počítá a co už ne, může si to podle ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáše Boráně snadno ověřit. „V databázi léčiv SÚKL se může podívat, kolik má daný přípravek započitatelný doplatek,“ vysvětlil Boráň.

3:32 OVĚŘOVNA: EU nám nezakázala výrobu penicilinu, jak tvrdí zavádějící e-mail. Česko o ni totiž nepožádalo Číst článek

Lidé se taky můžou zeptat svých lékárníků, kteří už kvůli tomu Podle předsedy Grémia majitelů lékáren Marka Hampela upravují své informační systémy. Převezmou totiž dosavadní povinnosti pojišťoven, které musely doplatky hlídat. S tím ale souvisí i to, že se na lékárny přenesou i náklady na administrativu, která je s evidencí doplatků spojená.

„Ušetří zdravotní pojišťovny, protože měly poměrně značné náklady s vystavováním poukázek na Českou poštu, a administrativní obsluha evidence těchto nedoplatků byla velmi nákladná. Přeneslo se to na majitele lékáren, kteří tento systém budou v zásadě dotovat,“ popsal Hampela.

Problém je podle něj i to, že budou pojišťovny posílat lékárníkům doplatky až za šest týdnů od vydání přípravku. Lékárnám tak bude neustále chybět zhruba jedna miliarda korun. Doplňme, že změnu přinese novela zákona o elektronizaci zdravotnictví.