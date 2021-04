‚Ráno se mi občas ani nechce vstávat.‘ Na lidi dopadá sociální izolace, vzrůstá počet depresivních poruch

Sociální izolace a pocit osamění - to je podle odborníků z neziskové organizace Fokus jeden z nejrizikovějších faktorů pro nárůst úzkostných a depresivních poruch ve společnosti. Dopady dlouhodobého stresu se budou projevovat ještě měsíce poté, co se podaří koronavirovou epidemii dostat pod kontrolu. Praha 7:06 5. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Po jarní mobilizaci sil a letním pocitu vítězství dopadl na podzim na lidi dopad smutku z toho, že jejich úsilí bylo k ničemu | Foto: Fotobanka RGBStock

„Před rokem to bylo něco nového. Člověka povzbudila ta vlna solidarity, co byla mezi lidmi. Šili jsme roušky a čekali jsme, že to za pár měsíce pomine a těšili jsme se na léto. A teď zima byla dlouhá a už se mi ráno občas ani nechce vstávat,“ říká paní Ivana.

Poslední týdny začala mít úzkosti a deprese. Proto přemýšlí, že by vyhledala pomoc odborníků. „Občas mě to napadlo a možná, že to bude nezbytný, pokud to bude takhle dál pokračovat. Chybí mi setkání s rodinou, přáteli a kolegy,“ dodává.

„Samotná izolace způsobuje psychické propady. Když je člověk izolovaný, vypadne z rutiny, ztrácí kontakt s blízkými lidmi a ztrácí vlastně i dosah na to, co má rád, tak ta nálada jde prostě dolů. Zvýšilo se procento úzkostných a depresivních poruch,“ upozorňuje psychoterapeutka a klinická psycholožka z neziskové organizace Fokus Barbora Hrdličková.

Po jarní mobilizaci sil a letním pocitu vítězství dopadl na podzim na lidi dopad smutku z toho, že jejich úsilí bylo k ničemu. „Po tom zmaru, naštvání a ono se to prohlubuje. Myslím si, že se teď dostáváme na větší a větší dno. Ta realita našeho žití se jakoby rozvolňuje, máme pocit, že ztrácíme pevnou půdu pod nohama. Stále se něco mění a je to horší a horší,“ popisuje pocity ve společnosti psychoterapeutka.

Současná situace by ale mohla přispět k destigmatizaci psychických problémů, protože koronavirová epidemie, a s ní spojená opatření, dopadají na všechny.

„Stigma duševního onemocnění je o tom, že to je nějaká slabost, že jsem to nezvládnul. Tohle často říkají lidé, kteří přicházejí s nějakým problémem, že strašně dlouho trvalo, než překonali toto stigma. Covid nás zasahuje všechny, takže to vytvoří tu srovnávací laťku. Když mluvíme o tom, že je mi z toho zle, že už to trvá dlouho, že jsem naštvaný, tak mohou lidé více rozumět,“ vysvětluje Hrdličková

Dlouhodobý stres nepůsobí jen na psychiku. Často se projevuje také zdravotními problémy. „Vznikají různé napětí, psychosomatické problémy – žaludek, bolesti hlavy. I když ten dlouhodobý stres pak přestane, tak ty problémy nezmizí lusknutím prstu,“ říká psychoterapeutka.

Dopady dlouhodobého stresu se podle Barbory Hrdličkové teprve ukážou. Poté, co se podaří epidemii překonat.