Těžká deprese by se mohla léčit elektrickou stimulací mozku. Lidé by si jí mohli dělat sami doma

Výsledky výzkumu naznačují, že lidé s depresí by mohli dostávat prospěšnou stimulaci mozku, aniž by museli navštěvovat kliniku. Tato léčba by se tak mohla stát účinnou alternativou pro ty, kteří nechtějí nebo nereagují na tradičnější terapie, vysvětluje The Guardian.

„Jedná se o potenciální první volbu léčby deprese,“ uvedla Cynthia Fuová, profesorka afektivní neurovědy a psychoterapie na King's College London a hlavní autorka studie. „Může být také použita u lidí, jejichž deprese se nezlepšila pomocí antidepresiv, kteří nemají rádi antidepresiva nebo kteří nechtějí psychoterapii,“ podotkla.

V rámci druhé fáze studie dostalo 174 lidí se silnou depresivní poruchou soupravu na hlavu, která jim poskytovala takzvanou transkraniální stimulaci stejnosměrným proudem (tDCS). Přístroj na hlavu vyrobený společností Flow Neuroscience, která studii financovala, obsahuje dvě elektrody, které do čela pouštějí slabý proud o síle až dva miliampéry.

Desetitýdenní kurz probíhal pod dohledem v reálném čase prostřednictvím videokonferenčních hovorů, počínaje pěti půlhodinovými sezeními týdně po dobu tří týdnů, po nichž následovala tři půlhodinová sezení týdně po dobu dalších sedmi týdnů.

Přes 40 procent

Zatímco polovina účastníků dostávala elektrickou stimulaci mozku podle očekávání, druhá polovina nevědomky podstoupila „neaktivní“ terapii, kdy přístroj dodával krátký, slabý proud na začátku a na konci sezení, ale jinak neposkytoval žádnou stimulaci.

V časopise Nature Medicine vědci uvádějí, že podle výsledků na standardních stupnicích deprese se v průběhu deseti týdnů zlepšila deprese v obou skupinách. Nejvíce se však zlepšili ti, kteří měli aktivní stimulaci mozku. Míra remise, tedy ústupu známek deprese, byla ve skupině s mozkovou stimulací 44,9 procent ve srovnání s 21,8 procenty v neaktivní kontrolní skupině.

„Zaznamenali jsme placebo efekt, kdy lidé, kteří dostávali neaktivní léčbu, vykazovali zlepšení. Ale ve skupině s aktivní léčbou bylo více lidí, jejichž deprese se zlepšila, než ve skupině s neaktivní léčbou,“ vysvětlila profesorka Fuová deníku Guardian.

Odhaduje se, že na celém světě žije pět procent dospělých s depresí. Nejběžnější léčbou jsou antidepresiva a psychologická terapie, ale více než třetina lidí s velkou depresivní poruchou nedosáhne úplné klinické remise.

Díky transkraniální stimulaci stejnosměrným proudem se neurony v čelních oblastech mozku aktivují rychleji, což je efekt, o němž se předpokládá, že má příznivý dopad na širší mozkovou síť postiženou depresí.

Proud dodávaný do mozku při transkraniální stimulaci je nejméně čtyřistakrát slabší než proud používaný při elektrokonvulzivní terapii, která v mozku vyvolává generalizovaný záchvat. Aby se snížila případná rizika plynoucí z dlouhodobé stimulace, přístroj se po 30 minutách vypne.

„Přestože je transkraniální stimulace pro léčbu deprese od roku 2015 uvedena v doporučeních Nice (Národní institut pro zdraví a péči – pozn. red.) a je považována za bezpečnou, nejistota ohledně její účinnosti přetrvává,“ uvedl Myles Jones, vedoucí lektor psychologie na Sheffieldské univerzitě, který se na studii nepodílel.

„Tato studie ukazuje, že opakované domácí používání transkraniální stimulace je spojeno se snížením klíčového ukazatele deprese. Ačkoli se ukázalo, že jednorázové dávky jsou nejednoznačné, pokud jde o změnu nervové aktivity a kognitivního výkonu, dlouhodobé používání po dobu několika dnů nebo týdnů se ukázalo jako klinicky účinné u deprese, hučení v uších a řady dalších stavů,“ popsal.