V Česku prosadil plošný screening prostaty. ‚Stačí požádat praktika nebo urologa,‘ radí Hofreitr

Jiří Hofreitr je koordinátorem nadačního fondu Muži proti rakovině, který stojí za českou mutací mezinárodní osvětové kampaně Movember. Kromě toho se mu v tomto roce podařilo prosadit plošný screening rakoviny prostaty. „Moc zemí na světě tento program nemá," říká Hofreitr v rozhovoru pro Radiožurnál. „V tomto hraje Česká republika svým způsobem prim," pochvaluje si také. Host Lucie Výborné Praha 20:23 7. prosince 2024

Co letos přinesla vaše kampaň?

Letošní kampaň byla z mého pohledu pozitivní jednak zapojením osobností, které se nám podařilo přesvědčit, a zároveň zapojením mnohem širších skupin. Včera, když jsem probíral tabulky, jsem si všiml, že se nám zapojila spousta profesních i zájmových organizací, o kterých jsem nevěděl, spousta sportovních klubů, což je samozřejmě vždycky příjemné. A je to takové spontánní, že to funguje z jejich strany.

A pak pro mě velmi pozitivní bylo hlavně to, že se nám podařilo po tom, co děláme během let, i částečně spustit plošný screening rakoviny prostaty, který funguje od ledna 2024 a je mnohem snazší se do něj zapojit.

Takže už se nám nestává to, co se nám stávalo dřív – když jsme někoho přesvědčili, že prevence je nutná, tak jsme potom o ty fanoušky přišli, když se dozvěděli, jakým způsobem probíhá to urologické vyšetření, na které posíláme.

Rakovina prostaty postihla i ministra zdravotnictví Vlastimila Válka z TOP 09. Už je po operaci. Pomáhá, když veřejně známé osobnosti o takových věcech veřejně mluví?

Myslím si, že určitě. A byl to záměr, proč jsem se pro letošek snažil oslovit nebo přesvědčit ke spolupráci britského velvyslance v České republice nebo herce a režiséra Miroslava Krobota.

Plošný screening

Už jsme mluvili o tom, že i díky nadačnímu fondu Muži proti rakovině se v Česku po letech podařilo spustit plošný screening rakoviny prostaty. Proč to trvalo tak dlouho? Kde byly hlavní překážky?

Úplně bych do toho nechtěl zabrušovat, a hlavně o těch politických souvislostech nebo proč se to stalo až teď, nevím.

Nicméně pravda je, že moc zemí na světě tento program nemá. Myslím si, že v Anglii něco podobného existuje… Takže v tomto hraje i Česká republika svým způsobem prim. Přece jenom je asi těžší prosadit něco, co neznají jinde, než něco, co už je třeba běžné.

Pojďme několika slovy ten plošný screening rakoviny prostaty představit.

Plošný screening je jednoduchý program časného záchytu karcinomu prostaty. Je určen pro muže od 50 do 69 let, ale muži mladší, kteří měli v rodině otce nebo bratra, přímou linii, kdy se tam karcinom vyskytl, jsou sledováni už i mimo ten screening.

A co se týká samotného screeningu, ten funguje tak, že každý muž je schopen požádat svého praktického lékaře nebo urologa o zapsání do programu. Ta počáteční fáze probíhá na základě odběru krve a zjištění hladiny PSA, což je prostatický specifický antigen.

Takže je to trochu něco jiného než chodit jednou za rok na preventivní urologickou prohlídku?

Je, protože na základě výsledku PSA, což je ta hladina, kterou jsem zmiňoval před chvílí, lékař určí, jaký je postup. Já třeba podobný postup takto absolvuji pravidelně s kolonoskopickým vyšetřením, takže se taky vždycky dozvím, jestli tam mám jít za rok, za dva roky, za pět let…

A ten plošný screening rakoviny prostaty je časově omezený na onen měsíc listopad, „Movember“, nebo je celoroční?

Ne, je celoroční. Ve své podstatě, jak jsem uváděl, začal v lednu 2024 a přihlásit se do něj může jakýkoliv muž od 50 do 69 let. Jenom tak, že požádá svého praktického lékaře nebo urologa.

Tvárná generace

Vy se zaměřujete, Jiří, taky na mladé lidi, na žáky, na dospívající. Jak to zejména adolescenti berou? Když před nimi řeknete varlata, vyprsknou smíchy?

No, není to úplně pravda. Za těch několik let jsem zjistil, že tato generace, což je vlastně generace mých dětí, je mnohem tvárnější, ale musíte je zaujmout. To znamená, že se vždycky snažíme vymyslet nějaký komunikační nebo oslí můstek tak, abychom je zaujali.

Jsou daleko tvárnější než starší muži. Náš terapeut obvykle říká takovou oblíbenou větu, že každý starší muž se před kamarády rád pochlubí, že má třeba endoprotézu, že má skleněné oko, ale to, že má problémy při močení, si nepřipustí ani sám.

Absolvujeme řadu přednášek na středních školách, na základních školách a musím říct, že jsme si i vyzkoušeli vyloženě problematické školy – takové ty, kam se nikomu moc nechce. A je vidět na reakcích těch kluků, že dřív nebo později – záleží samozřejmě, jak to člověk podá – si prostě uvědomí, že se to může týkat i jich.

Jak bude vypadat Movember příští rok? Čím se Jiří Hofreitr zabývá zbylých 11 měsíců mezi listopady? A vystupuje ještě jako DJ Hoffee?