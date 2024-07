‚Lex Anička.‘ Ministerstvo spravedlnosti chce více školit soudce, jak jednat s oběťmi znásilnění

Světlo pro oběti znásilnění! To požadovali na začátku roku demonstranti v Praze. Sešli se na protest proti podmínečnému rozsudku pro muže, který několik let znásilňoval svou nevlastní dceru. Teď ministerstvo spravedlnosti se skupinou poslanců navrhuje zlepšit průběžné vzdělávání soudců. Praha 7:00 8. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soudci se budou více školit v jednání s oběťmi znásilnění, navrhuje novela | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Případ dívky, kterou opakovaně znásilňoval nevlastní otec a následně vyvázl s podmínkou, vyvolal na začátku roku protesty za práva obětí znásilnění. Ministerstvo spravedlnosti a skupina poslanců proto navrhují změnit povinné vzdělávání soudců.

Za znásilňování nevlastní dcery podmínka. Případ Aničky na začátku roku vyvolal protesty před ministerstvem spravedlnosti. Teď resort navrhuje změny, chce zlepšit vzdělávání soudců

„(Navrhujeme – pozn. red.), aby si soudci vypracovávali plány na tři roky, aby měli příležitost a povinnost se zamyslet nad tím, kde je nějaký prostor pro zlepšení. Nemusí jít nutně o sexuální násilí, ale i výslech dětí nebo cenné papíry,“ popisuje náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák (STAN).

Soudci mají povinnost se vzdělávat už teď, podle Dvořáka ale dosud nebyl za nedodržování nikdo postižen. „Problémem dneška je, že ne všichni se školení účastní. Cílem návrhu je přimět i ty soudce, kteří se třeba takových seminářů neúčastní, aby se jich účastnili,“ dodává Dvořák.

Kontroly soudců?

Soudci proti přísnějšímu vzdělávání nejsou, namítají ale, že v navrhované podobě zákon nepovede k tomu, aby se vzdělávali soudci, kteří na školení nechodí už teď.

„My jsme měli snahu o povinné školení a dokonce kontroly soudců, zdali jsou dobře proškoleni. To velmi razantně zrušil Ústavní soud, který řekl, že musí existovat nezávislý orgán soudní moci, který může takovéto věci kontrolovat. To politická reprezentace odmítá dvacet let,“ kritizuje předseda soudcovské unie Libor Vávra.

„Upřímně nejvíc mě mrzí, že když už je na ministerstvu tato věc napadla, proč to předem neprojednali s představiteli justice,“ dodává Vávra a připomíná, že justice má problém s financováním oboru. Zaměstnanci soudů letos třeba stávkovali za vyšší mzdy.

„Vůbec nejsou peníze na řádné fungování justiční akademie. To jsou ty nejdražší výukové programy, které jsou. Kde na to má ministerstvo peníze, když to chce?“ ptá se Vávra.

„Vnímám to skutečně tak, že soudci se snaží s oběťmi pracovat řádně. Opravdu se z většiny snaží s oběťmi mluvit vlídně, naslouchat jim. Nicméně ono se to ne vždycky střetává s těmi viktimologickými a psychologickými doporučeními,“ popisuje Marcel Jurčaga, zmocněnec dívky, podle které se novele neoficiálně přezdívá lex Anička.

Jurčaga dodává, že v případu Aničky by ani navrhované zpřísnění nepomohlo: „Odvolací soud s poškozenou nekomunikoval vůbec, tam se nemohly projevit nějaké nedostatky v případném vzdělání nebo lidském přístupu.“

Přísnější vymezení povinného vzdělávání soudců by mohlo začít platit v příštím roce. Zákon by dál mimo jiné zvýšil odškodnění obětem, to je teď stejné od roku 2013. Nově by byly náhrady vyšší, ale taky by se pravidelně valorizovaly podle průměrné mzdy.