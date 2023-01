‚Není to náš koaliční partner.‘ Babiš odmítl vládní spolupráci s SPD. ‚Je to signál,‘ reagoval Okamura

Kandidát na prezidenta a poslanec opozičního hnutí ANO Andrej Babiš v debatě na serveru Novinky.cz odmítl, že by někdy vstoupil do vlády s hnutím SPD. Zároveň by podle svých slov jako prezident ani nejmenoval Tomia Okamuru premiérem. Šéf SPD reagoval na sociálních sítích tím, že je to signál pro voliče hnutí, kteří chtěli znát stanovisko hnutí ke druhému kolu prezidentských voleb. Praha 14:20 25. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Okamura reagoval na Babišův výrok tím, že SPD je oficiálně jedinou opoziční silou v Parlamentu | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Není to náš koaliční partner a ani nikdy nebude,“ reagoval v prezidentské debatě serveru Novinky.cz kandidát hnutí ANO Andrej Babiš na otázku, zda by vstoupil do vlády s hnutím Svoboda a přímá demokracie (SPD). Zároveň před tím popřel možnost, že by jako případný prezident jmenoval předsedu hnutí Tomia Okamuru premiérem při jeho hypotetickém úspěchu ve volbách.



Komentátor k debatě: Babiš se dosud tak jednoznačně nevymezil vůči SPD, až nyní. Její voliče si nenaklonil Číst článek

Okamura na Babišův výrok okamžitě reagoval na sociálních sítích. „Pro ty, kteří váhali ohledně stanoviska SPD k 2. kolu voleb. Kandidát Andrej Babiš dnes vyjádřil svůj postoj k politickému programu SPD a našim voličům. Jeho koaličním partnerem budou probruselské strany Fialovy vládní koalice. Je to přesně tak, jak jsem po celou dobu upozorňoval. SPD je jedinou skutečnou opoziční stranou v Parlamentu,“ napsal na facebookové stránce.

SPD, která je proti členství Česka v Evropské unii i NATO, je přitom s hnutím ANO ve Sněmovně jediná opoziční strana. Okamura ale Babiše před druhým kolem prezidentských voleb otevřeně nikdy nepodpořil. A to navzdory skutečnosti, že se expremiér s členy vedení SPD setkal.

Návštěva v Průhonicích

Po vyhlášení výsledků prvního kola navštívil Babiše v Průhonicích, kde šéf hnutí ANO bydlí, poslanec SPD Jaroslav Foldyna. Pro Seznam Zprávy řekl, že sehrál roli prostředníka ve vyjednávání, zda ho strana podpoří. A prohlásil, že by pro podporu expremiéra hnutím SPD byl.

Okamura se kvůli slabému Baštovi chytil přílišným taktizováním do pasti. Možná podpora Babiše je risk Číst článek

S Babišem se setkal i Okamura, který po oznámení finálové dvojice Pavel – Babiš na svých sítích intenzivně kritizuje Fialův kabinet a Pavla vykresluje jako vládního kandidáta. Naopak negativní výpady do dnešního dne na Okamurových sítích prakticky ustaly.

Komentátor Českého rozhlasu Petr Hartman konstatoval, že je to vůbec první Babišovo oficiální vymezení se vůči hnutí SPD v tom smyslu, že by se nemohlo stát vládní stranou.

„Pro někoho to možná může být překvapení také z toho důvodu, že pokud se počítalo s tím, kde by Andrej Babiš mohl brát hlasy pro druhé kolo, tak se hovořilo o tom, že by potřeboval na svou stranu získat pokud možno všechny voliče SPD. Dá se říci, že tímto výrokem si je zrovna nenaklonil,“ zhodnotil Hartman.

Proti SPD se už dříve v debatách vymezil také druhý postupující prezidentský kandidát Petr Pavel. V debatě na CNN Prima News řekl, že by Okamuru nejmenoval ministrem školství. „To je hodně silný příběh. Tady bych to viděl nejen jako bezpečnostní riziko, ale možná i jako ohrožení mravní výchovy mládeže,“ podotkl Pavel.