Státní zástupce Šaroch zastavil stíhání premiéra Babiše a dalších v kauze Čapí hnízdo

Státní zástupce Jaroslav Šaroch po čtyřech letech vyšetřování zastavil stíhání všech osob včetně premiéra Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo. Své rozhodnutí oznámil nadřízeným v pátek. Informaci přinesl v pondělí ráno Deník N. Jeho rozhodnutí ale nemusí být konečné, závěry bude jako obvykle ještě posuzovat vedení Městského státního zastupitelství v Praze. Aktualizováno Praha 7:59 2. 9. 2019 (Aktualizováno: 8:20 2. 9. 2019)

Lhůta, ve které se mohl Šaroch vyjádřit, skončila v sobotu. „To rozhodnutí odevzdal v pátek odpoledne, stíhání všech zastavil,“ řekl Deníku N nejmenovaný zdroj. Proč se tak Šaroch rozhodl, zatím nejsou známé.

Důvodem pro zastavení vyšetřování mohlo být mimo jiné to, že skutek není trestným činem nebo není prokázáno, že jej spáchal obviněný. Dalším důvodem k zastavení stíhání je jeho nepřípustnost – stíhat nelze třeba zemřelého nebo člověka, kterého v daném stíhání omilostnil či amnestoval prezident.

Ještě v pátek nebylo podle mluvčího státních zástupců Aleše Cimbaly jasné, zda nebude lhůta prodloužena.

„Jsme rádi, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. Opět se ukázalo, že šlo o další účelové trestní oznámení, které nebylo opodstatněné. Mnoho let trval hon na čarodějnice bez jasného opodstatnění,“ komentoval pro iROZHLAS.cz informace mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka.

Obvinění odmítal

Babiš v neděli na TV Prima řekl, že věří, že státní zástupce jeho stíhání zastaví. „Doufám, že justice rozhodne v můj prospěch, protože potom skutečně budu mít pocit, že máme spravedlnost,“ řekl. „Pravda je na mé straně a že do toho zatáhli moji rodinu a moje děti, je prasárna,“ doplnil.

Babiš, který je od října 2017 obviněn z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, dlouhodobě odmítá, že by se kolem farmy dělo cokoliv nezákonného.

Stíhání čelila i Babišova žena Monika, jeho dcera Adriana Bobeková, švagr Martin Herodes a také bývalí členové společnosti Farma Čapí hnízdo Jana Mayerová a Josef Nenadál. Policie navrhla jejich obžalobu v polovině dubna.

Kvůli dotaci na stavbu farmy je obviněn i premiérův syn Andrej, jeho případ policie vyloučila k vlastnímu řízení. Informovala o tom koncem března, kdy bylo skončeno vyšetřování v hlavní části případu.

V kauze byl původně stíhán i první místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek a tři další lidé. Státní zástupce ale loni v květnu vyhověl jejich stížnosti a obvinění zrušil.

Součást Agrofertu

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila Agrofertu. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. V létě 2008 získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost vrátila pod Agrofert.

Babiš vlastnil Agrofert do předloňského února, následně jej vložil do svěřenských fondů. V roce 2016 řekl ve sněmovně, že Čapí hnízdo vlastnily v době získání evropské dotace jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky. Farmu nyní vlastní společnost Imoba, která loni spornou dotaci státu vrátila.

Kauza Čapí hnízdo

2006 — začátek přestavby Přestavba statku Dvůr Semtín u rybníka Slavnič na Benešovsku na konferenční centrum Čapí hnízdo začala v roce 2006.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do holdingu Agrofert Andreje Babiše. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele.

2008 — dotace V létě 2008 získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Farma byla dokončena a otevřena v červnu 2010. V médiích byla spojována s Babišem, který ale vlastnictví odmítal. Společnost Farma Čapí hnízdo zanikla v červnu 2014 poté, co zákon zakázal anonymní akcie na majitele. Sloučila se s firmou Imoba, která spravuje nemovitosti Agrofertu.

Čapí hnízdo | Foto: Michaela Danelová / Český rozhlas Dotaci 50 milionů korun na projekt Čapí hnízdo schválil výbor Regionální rady ROP Střední Čechy v srpnu 2008.

2013 — kauza Čapí hnízdo O projekt se později začala zajímat média. V říjnu 2013 Babiš řekl týdeníku Respekt: „S Čapím hnízdem nemám nic společného... Nevím, komu to patří.“

V té době Babišovo hnutí ANO mířilo za úspěchem ve volbách do sněmovny, který mu otevřel cestu do vlády. Babiš dodal, že firmě půjčil 400 milionů Kč a má tam pronajatu jednu budovu.

2016 — OLAF Okolnosti získání dotace začala v lednu 2016 vyšetřovat policie, vyšetřování okolností poskytnutí dotace zahájil i Evropský úřad proti podvodům (OLAF).

Babiš, který byl od ledna 2014 ministrem financí, v březnu 2016 řekl, že zná jméno vlastníka Čapího hnízda z doby žádosti o dotaci, nechce ho ale prozradit. O 20 dní později na mimořádné schůzi sněmovny řekl, že farmu tehdy vlastnily jeho dvě děti a bratr partnerky (nyní manželky).

2017 — vydání Babiše a Faltýnka V srpnu 2017 policie zaslala do sněmovny žádost o vydání Babiše a místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka v souvislosti s kauzou dotací.

V září Poslanecká sněmovna Babiše s Faltýnkem vydala, v říjnu je a dalších devět lidí policie obvinila. Společně s nimi si usnesení o zahájení trestního stíhání převzali Babišova dnešní manželka Monika Babišová a její bratr Martin Herodes, Babišova dcera Adriana Bobeková, Andrej Babiš mladší, tehdejší jihlavská politička a exmanažerka Jana Mayerová a Josef Nenadál. Babišova rodina podle policie pomáhala krýt jeho vliv na Farmu Čapí hnízdo, Mayerová údajně pochybnou žádost o dotaci podepsala a Nenadál působil ve Farmě Čapí hnízdo a Mayerovou zplnomocňoval k některým podpisům.

Faltýnek a další tři manažeři působili ve firmách, kterým patřila Farma Čapí hnízdo před schválením dotace. Podle policie umožnili Babišovým blízkým firmu převzít.

Skupinu policie obvinila z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, Babiš je ohrožen pěti až deseti lety vězení.

V říjnu 2017 hnutí ANO vyhrálo volby a se zvolením získali Babiš a Faltýnek znovu imunitu. Sněmovna na novou policejní žádost oba opět vydala.

Státní zástupce poté rozhodl o pokračování trestního stíhání Babiše, který je od 6. prosince 2017 předsedou vlády, a Faltýnka.

2018 — konec kauzy pro Faltýnka Letos v květnu státní zástupce zamítl Babišovu stížnost proti obvinění, stíhání Faltýnka a dalších tří osob, členů představenstva společností ZZN Pelhřimov a Farma Čapí hnízdo, zrušil.

Andrej Babiš (ANO) | Foto: Michaela Danelová / Český rozhlas V prosinci 2017 uzavřel své vyšetřování OLAF. Podle později zveřejněné zprávy byly podány při žádosti o dotaci nepravdivé informace. Babiš dříve řekl, že Agrofert kvůli vyšetřování OLAF podal stížnost k evropskému ombudsmanovi a k Soudnímu dvoru EU.

Počátkem května úřad ROP Střední Čechy vyzval firmu Imoba, aby dotaci do 30 dnů dobrovolně vrátila. Později Imobě lhůtu prodloužil do 29. června. Imoba 21. června souhlasila s vrácením dotace, dohodu poté schválil výbor ROP Střední Čechy, který dotaci přidělil. Imoba vrátila padesátimilionovou dotaci, většina peněz skončí ve státním rozpočtu, část dostane kraj.

2019 — ukončení vyšetřování Na konci března policie ukončila vyšetřování celého případu a vyloučila z něj premiérova syna Andreje Babiše mladšího. Ten žije ve Švýcarsku a české policii se ho nepodařilo vyslechnout. „Mohlo by to zpomalovat zbylou část řízení,“ zdůvodnil krok mluvčí Městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.

Obhájci obviněných se na začátku dubna ohradili proti možným únikům z vyšetřování případu. Pokud by se zveřejněné informace potvrdily, vzniklo podle nich podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby. Apelovali proto, aby se věc „neprodleně“ prověřila. Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) to ovšem na dotaz serveru iROZHLAS.cz odmítla s tím, že stížnost obhájců je neodůvodněná.

V polovině dubna vyšetřovatelé navrhli českého premiéra i další obviněné s výjimkou Babišova syna obžalovat. Spis doručili státnímu zástupci Jaroslavu Šarochovi, který bude o obžalobě rozhodovat.