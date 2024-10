Asociace nemocnic připravuje ústavní stížnost. Chce napadnout nerovné platby za zákroky

Nemocnice dostávají za stejný zákrok zaplaceno rozdílně, a to až o stovky tisíc korun. Příští rok by se rozdíly mohly ještě prohloubit, menší nemocnice by navíc některé operace vůbec nesměly provádět. Proti úhradové vyhlášce, která toto určuje, chystá stížnost asociace nemocnic. „Budeme shánět podporu napříč politickým spektrem, abychom stížnost k Ústavnímu soudu mohli do konce roku podat,“ popsal pro Radiožurnál předseda asociace Michal Čarvaš. Praha 8:16 14. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Celkové náklady na zákroky jsou navíc vyšší, než je reálná úhrada, řekl předseda asociace nemocnic (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Rozdíly mezi platbami za stejné zákroky jsou výrazné, v některých případech až trojnásobně jiné.

„Když si třeba vezmeme úhradu totální endoprotézy kyčelního kloubu, tak běžná regionální nemocnice za stejný výkon ve stejné kvalitě dostane nějakých 144 tisíc, zatímco fakultní nemocnice 255 tisíc,“ popsal příklad předseda Asociace českých a moravských nemocnic Michal Čarvaš.

Podobně to podle Čarvaše vypadá i u dalších výkonů a úhradová vyhláška na příští rok tyto nerovnosti ještě prohlubuje. Některé operace totiž budou moci provádět jen vybraná centra. Pokud se do výkonu pustí jakákoliv jiná nemocnice, bude za to finančně potrestaná. A to přesto, že si u ní péči objednala samotná zdravotní pojišťovna.

„Další věc je, že celkové náklady, tak jak je ministerstvo spočetlo, jak samo přiznalo, jsou vyšší, než je reálná úhrada. A to je další věc, která je proti už dříve vydaným nálezům Ústavního soudu,“ vysvětlil Čarvaš, proč se jeho asociace hodlá na Ústavní soud obrátit.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví zatím námitky malých nemocnic nechtěl pro Český rozhlas komentovat. Ještě před dvěma týdny, když se k němu připomínky od nemocnic teprve scházely, ale rozdílné platby přiznával.

Řekl, že se je ministerstvo snaží postupně sbližovat, ale prozatím se to povedlo jen u některých výkonů. Příjmy velkých nemocnic se kvůli tomu propadly.

„Vzhledem ke sbližování základních sazeb nastane propad úhrad u některých nemocnic,“ uvedl mluvčí ministerstva Ondřej Jakob.

Ústavní stížnost

Asociace teď hledá senátory, kteří by se na Ústavní soud se stížností obrátili. „Budeme shánět podporu napříč politickým spektrem, abychom stížnost k Ústavnímu soudu mohli do konce roku podat,“ popsal předseda asociace Čarvaš.

Naději na úspěch podle Čarvaše malé nemocnice mají, protože Ústavní soud už nejméně jednou tuto českou praxi zkritizoval. Například ve svém rozhodnutí z roku 2013 shledal, že platit rozdílnou úhradu různým nemocnicím je nezdůvodnitelné.

Nemocniční asociaci dává zapravdu i specialista na zdravotní právo Jakub Uher. I podle něj jsou malé nemocnice znevýhodněné, protože pracují za mnohem nižší odměny. Problém je podle něj v tom, že ani zrušení vyhlášky Ústavním soudem nikdy změnu v platbách nepřineslo. A zřejmě ani tentokrát nepřinese.

„I v případech, které řešil Ústavní soud v minulosti, v zásadě nikdy nedošlo k tomu, že by úhradovou vyhlášku zrušil tak, aby to mělo dopad na úhrady v roce, na který se vztahovala,“ vysvětlil právník Jakub Uher.

Proti úhradové vyhlášce vystupují i velké nemocnice a ambulantní specialisté. Ti dokonce avizovali, že na protest proti této normě začnou vybírat od pacientů za vyšetření hotovost. Plánované úhrady od pojišťoven jim totiž nepokryjí ani skutečně vynaložené náklady.