Babiš s StB vědomě nespolupracoval, konstatovalo slovenské ministerstvo. Obě strany uzavřely smír

Slovenské ministerstvo vnitra uznalo, že český expremiér Andrej Babiš byl v dokumentech někdejší československé tajné policie StB neoprávněně evidován jako její agent a s StB vědomě nespolupracoval. Úřad s Babišem uzavřel smír ve sporu o ochranu osobnosti týkající se neoprávněné evidence ve svazcích StB. Ministerstvo o tom v pondělí informovalo ČTK. Blesková zpráva Bratislava 16:58 21. 10. 2024 (Aktualizováno: 17:03 21. 10. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Babiš ČTK sdělil, že nikdy nepochyboval o tom, že spor ohledně evidence u někdejší komunistické Státní bezpečnosti (StB) vyhraje. Uvedl, že jeho političtí soupeři věc zneužívali a uráželi ho, omluvu ale od nich nečeká.

„Nikdy jsem nepochyboval, že ten spor vyhraju, proto jsem řekl, že se budu soudit klidně do konce života. Nikdy jsem s StB nespolupracoval, neexistuje ani nemůže existovat jediný důkaz, který by dokazoval něco jiného, a proto jsem i čtyřikrát vyhrál soud,“ uvedl Babiš.

„Jsem rád, že je to definitivní, dvanáct let mě to zásadně poškozovalo, zneužívali to mí političtí soupeři a uráželi mě. Omluvu neočekávám, na to nebudou mít odvahu,“ dodal.

Připravujeme podrobnosti.