Brannou povinností budoucnosti je informační gramotnost, říká nový vládní koordinátor Foltýn

Novým vládním koordinátorem strategické komunikace je od minulého čtvrtka bývalý šéf vojenské policie Otakar Foltýn. „Stát je povinen svým občanům vysvětlit, jaké jsou základní hodnoty a mimochodem i výhody, které požíváme tím, že žijeme ve svobodě. Teprve poté, když je svým občanům vysvětlíme, po nich můžeme chtít, aby je bránili," říká o své práci Foltýn v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 20:46 3. června 2024

V nové funkci jste od čtvrtka. Co jste už stihl?

Práce začala samozřejmě už předtím, protože bylo potřeba připravit podkladové materiály. Bylo potřeba navrhnout i organizační změny, které využijí stávající oddělení strategické komunikace, které už na vládě existuje, takže přechod byl víceméně plynulý.

Jak dlouho vlastně víte o tom, že právě vy byste měl koordinovat strategickou komunikaci státu?

Několik týdnů.

Kdo to inicioval? Kdo vám to nabídl?

Poprvé jsem to odmítl a po mně to odmítlo několik dalších lidí, takže se to ke mně vrátilo.

To není asi funkce, kterou by někdo chtěl za odměnu nebo jako trafiku. Mimo fakt, že je neplacená, tak to už samo o sobě vyloučí spoustu dalších kandidátů. Ale hlavní na tom je to, že začínáme se strašným zpožděním. Minulý pokus vytvořit strategickou komunikaci, byl v portfoliu paní ministryně Langšádlové a lidí kolem ní.

V tento okamžik to bude přímo pod Úřadem vlády, což je lepším vyjádřením toho, že ta pozice je nadstranická, apolitická a má být důrazně oddělena od politického PR.

Já jsem se původně ptal, kdo vám to nabídl?

Prvotní návrh přišel od paní ministryně Langšádlové.

Proč jste to napoprvé odmítl a co vás přimělo k tomu, že jste změnil názor?

Protože jsem tak nějak tušil, že to bude extrémně těžký úkol a nevěřil jsem tomu, že to bude mít dostatečnou podporu a vůli.

Názor jsem změnil, protože to teď nějakou signifikantní podporu má a hlavně je to potřeba. Drtivou většinu své kariéry jsem strávil jako voják, voják nemá být tam, kde chce, ale tam, kde je ho třeba.

Já jsem se na to, kdo vám to nabídl, ptal i proto, že pan prezident Petr Pavel v lednovém rozhovoru pro Radiožurnál dost důrazně kritizoval vládu, že nedělá dost proti dezinformacím. Doslova tehdy řekl, že vláda v tomto směru možná nedělá ani minimum, že boj s dezinformacemi je na bodě mrazu a že vláda nemá koordinátora, který by připravil koncept, jak vést strategickou komunikaci a jak čelit dezinformacím. To jsou lednová slova prezidenta Petra Pavla. Není tedy to vaše jmenování vlastně výsledkem aktivity pana prezidenta?

To nevím. Ale každopádně to byl hlavní důvod, proč jsem to přijal. Není možné říct, že něco funguje špatně nebo nefunguje a následně se toho nezúčastnit.

To, že strategickou komunikaci český stát potřebuje, jsem nejenom já, ale hodně lidí z bezpečnostní komunity, tvrdili už dlouho.

Takže z tohoto pohledu je to vlastně povinnost, pokud se člověk chce podívat do zrcadla. Příjemné to rozhodně není a nebude.

Když jste to napoprvé odmítl, potom jste změnil názor. Podílel se třeba na tom, abyste změnil názor, i pan prezident?

Bez vědomí svého nadřízeného bych pochopitelně takovou funkci přijmout nemohl, ale primární roli hrálo to, že to prostě je potřeba.

Debatovali jste v těch minulých týdnech, měsících s panem prezidentem o tom, jak by taková pozice nebo ten, kdo ji bude zastávat, jak by měl fungovat? Co by měl dělat?

Strategická komunikace je primárně odpovědností exekutivní moci. Na prvním místě vlády. To znamená, že role prezidenta v tomto případě je poradní.

Pan prezident ale skutečně tu výhradu formuloval přesně tak, jak jste ji přečetl a měl v tom pravdu. Role pana prezidenta v tomto je opravdu sílou přesvědčivosti, že ten problém otevřel. Ale nebyl jediným, kdo se takto vyjádřil.

Po tom středečním jmenování jste řekl, že první výsledky vaší práce budou vidět v červenci. Jaké to budou první výsledky? Co v červenci uvidíme?

Ty výsledky jsou vidět už teď. To znamená například tím, že děláme tento rozhovor.

V tento okamžik ještě nemám žádný tým, čili to musím dělat sám. Ale vidět je to už teď. To znamená, že to, co uvidíte v červnu a červenci, tak bohužel bude nosatý plukovník a nikoliv ještě existující systém.

Ale budu rád, když během července a srpna už začne fungovat systémovější práce, která bude založena na datech, analýze a konkrétních tématech. A ta témata musí být skutečně nestranická, apolitická. Rozhodně to nebude žádné politické PR.

Práva a povinnosti

Máte koordinovat strategickou komunikaci státu. Co taková strategická komunikace zahrnuje? Co a komu chcete sdělovat?

Je dobře, že se ptáte na definici, protože obdobně jako u dezinformací o StratKomu hodně lidí hovoří, ale každý tomu dává svůj vlastní obsah, aniž by se na definici podíval. Vřele doporučuji si vždy vzít Wikipedii, kde jsou ta hesla celkem dobrá.

Strategickou komunikací je synchronizace aktivit, činů a samotné komunikace státu tak, aby se ve výsledku v ideálním případě zmenšilo informační vakuum, do kterého automaticky natékají dezinformace.

Boj s dezinformacemi je jen relativně malou částí toho, co stát má dělat, ale začít musí tím, že ten nebude prostor dezinformacím přenechávat. Tím, že sám komunikuje, a pokud to dělá dobře, je vakuum proto dezinformace menší nebo vůbec žádné. Takže v tento okamžik se primárně budou komunikovat základní hodnoty, což jsme 30 let nedělali.

Stát je povinen svým občanům vysvětlit, jaké jsou základní hodnoty a mimochodem i výhody, které požíváme tím, že žijeme ve svobodě. Teprve poté, když je svým občanům vysvětlíme, po nich můžeme chtít, aby je bránili.

My jsme si 30 let mysleli, že to lidé pochopí tak nějak automaticky, ale ono to vůbec není jednoduché. Když o tom nemluvíte, může se na to zapomenout, byť základní hodnoty můžete najít v preambuli Ústavy. A tím začneme.

Co dalšího z Ústavy nebo z Listiny základních práv a svobod budete takto vysvětlovat?

Obdobně můžete vysvětlit, proč je důležité, aby lidé chápali, co je obsahem slova svoboda, protože svoboda obsahuje nejenom práva, ale i uvědomění si povinností vůči vlastnímu státu. Vůči státu máme i povinnosti, například brannou povinnost.

Když se bavíme o tom, že stát v případě ohrožení potřebuje své občany, tak to není žádná poplašná zpráva, ze které se všichni vyděsí, že se občanům připomene, že brannou povinnost máme pořád všichni, dokonce i ženy.

Pak je dobré zdůraznit, že nepotřebujeme základní vojenskou službu, ale rozhodně potřebujeme, aby občané věřili svému státu – ne nezbytně konkrétním politikům, to je jiná věc. Ale věřit tomu, že je dobré, že nejsme autokracie, že nechceme nějakou řízenou demokracii, čili fakticky náběh k autokracii.

Anebo vysvětlit i to, že je super žít ve svobodě. Svoboda v sobě samozřejmě mimo práv schovává i povinnosti, ale povinnosti jsou i kladné.

Bránit svůj stát už dnes nemusíme v zákopech, ale brannou povinností budoucnosti je informační gramotnost. To znamená, že se orientujete v prostředí, které v tomto případě Rusko zkresluje, překrucuje a fakticky ničí vaši důvěru ve váš vlastní stát. Informační gramotnost vám pomáhá se zorientovat, což je dnes skoro důležitější než rukování do zákopů.

Pokud budeme důsledně chápat, jak funguje informační prostředí a použijeme informační gramotnost k tomu, abychom chápali, kde v kybernetickém prostoru bránit svůj stát, tak do zákopů nebudeme muset. Ona se příští válka může odehrát jen v našich hlavách.

Vy jste v minulých dnech několikrát řekl, koneckonců i na začátku dnešního rozhovoru, že nejdete dělat politickou propagaci vládě. Budete se snažit cíleně obracet i na voliče opozice nebo na ty, kteří podporují antisystémová hnutí?

Samozřejmě, i toto je atributem strategické komunikace. Pakliže se bavíme o hodnotové komunikaci, základní hodnoty, typicky suverenita, svoboda, demokracie, dělba moci anebo pravidelné střídání vlád, jsou úplně ve stejném zájmu opozice jako vládnoucích stran.

To, že u nás máme volby a po volbách dojde ke klidnému převzetí moci vítězem voleb, je přece v bytostném zájmu opozice, aby tady fungovalo. Nepochybně je to něco, co má být společné každému, ať volí, koho chce.

Politickou propagaci v žádném případě dělat nebudu, nepřísluší mi to a bylo by to v rozporu s mým přesvědčením. Rozhodně ale budu z stát za základními principy, na kterých stojí tento stát.

Mimochodem je to věc, která je mi velmi často vyčítána, říkají, že jsem politickým aktivistou. Tak vyzývám kohokoliv, aby ve veřejném prostoru našel jedno jediné mé vyjádření, kdy bych podpořil nějaký politický subjekt.

To se nikdy nestalo. Ani mí nejbližší nevědí, jakou mám politickou preferenci, protože si myslím, že to vojákovi nepřísluší, aby takovou věc říkal veřejně. To, co dělám a budu dělat, je obrana základních hodnot tohoto státu. To není politický aktivismus, to je povinnost každého občana.

Spolupráce s influencery

Počítáte s tím, že byste spolupracoval s influencery, tedy těmi, kteří mají vliv na sociálních sítích?

Jednoznačně ano. Nebude to placená forma spolupráce, ale pakliže kdokoliv z patriotů, kteří mají signifikantní dopad v mediálním prostředí, bude chtít podpořit český stát – protože je to i jejich stát – a bude chtít sdílet naši komunikaci, tak budu jedině rád a takové spolupráci se v žádném případě nebráním.

Je zcela přirozené, že lidé, kteří se chtějí postavit za svůj stát, mu mohou pomoci i tímto způsobem. Před 80 lety byste se přihlásili do armády, teď sdílíte příspěvek na sociální síti. To je podstatně méně bolestivá forma podpory státu.

Ale platit za to v žádném případě nebudete, chápu to dobře?

Rozhodně žádným influencerům nebudeme platit.

Už se vám hlásí?

Vzhledem k tomu, že celá česká kotlinka je poměrně malá, s velkou částí z nich se známe i z minulé praxe. Není to tak, že by se hlásili, ale opakovaně řekli: hele, jsme ochotni podpořit hodnotovou komunikaci státu. To jich řeklo už docela hodně.

Celý rozhovor s novým vládním koordinátorem strategické komunikace Otakarem Foltýnem si můžete poslechnout v audiu v úvodu článku.