Zabránit ruskému vměšování do českých voleb do Sněmovny bude těžké, obává se ministr Dvořák

Nový rok přináší nové výzvy, nese s sebou ale i ty loňské. Ani v unijní politice tomu není jinak. V první letošní epizodě podcastu Bruselské chlebíčky věnované očekávaným hlavním tématům roku 2025 v česko-evropské politice o nich mluví ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN). Co v ní bude rezonovat a kde leží české priority? Praha 7:10 6. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovem roku by podle Dvořáka měla být „bezpečnost“, a to s ohledem na dál pokračující ruskou agresi na Ukrajině | Zdroj: Český rozhlas

„Česko je aktuálně hlasité ve dvou tématech – jedním je migrace a druhým je automobilový průmysl,“ vyjmenovává Martin Dvořák. V otázce migrační politiky má podle něj česká vláda jednotný hlas. Migrační pakt hodnotí jako krok správným směrem, je ale potřeba dosáhnout zrychlení azylového i návratového procesu a také zajistit detenční místa.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Bruselské chlebíčky s ministrem pro evropské záležitosti Martinem Dvořákem

Loni v květnu prošel schvalovacím procesem balíček změn migrační politiky, ve kterém jde právě o budování větších kapacit záchytných center a posilování lidských kapacit. Na jaře se Česko při hlasování členských států zdrželo, zástupci české vlády se ale na evropské úrovni stále účastní jednání a schůzek zemí, které chtějí problémy s nelegální migrací dál řešit.

Bude to bolet víc

Česko chce být v Evropě hlasité také v otázce záchrany spalovacích motorů. Jednotný postoj uvnitř vlády se tady ale už hledá obtížněji než u migrace. „Je to okamžitá reakce na aktuální situaci, která příznivá není. Dlouhodobé řešení to nepřinese. Planeta je nemocná a potřebuje ochranu,“ míní Martin Dvořák.

V polovině prosince premiér Petr Fiala (ODS) oznámil, že Česko bude usilovat o odklad nového systému emisních povolenek ETS 2 minimálně na rok 2028. Podle aktuálního plánu by měl vstoupit do praxe o rok dřív. Češi taky v listopadu společně s Italy a Poláky unii vyzvali, aby zmírnila sankce vůči automobilkám, které neprodávají dostatek elektromobilů.

Tvůrci podcastu Bruselské chlebíčky (zleva): Eva Soukeníková, Filip Nerad a Zdeňka Trachtová | Zdroj: Český rozhlas

„Lidé, kteří bojují za záchranu spalovacích motorů, získali ve volbách velkou podporu, na to musí politici reagovat, tomu rozumím. Pojďme se bavit o tom, jestli budeme postupovat o něco pomaleji. Ale musíme si uvědomit, že to, co neuděláme v ochraně životního prostředí teď, se jen sune před námi a bude to bolet víc,“ komentuje ministr pro evropské záležitosti.

Slovo roku

Martin Dvořák také v první letošní epizodě Bruselských chlebíčků vyhlíží témata, která budou hýbat Evropskou unií v roce 2025.

Slovem roku by podle něj měla být „bezpečnost“, a to s ohledem na dál pokračující ruskou agresi na Ukrajině. S lednem začalo polské předsednictví v Radě EU a Poláci předeslali, že na obranu a bezpečnost chtějí klást velký důraz. Mluvit se tak bude třeba o společných evropských nákupech zbraní a techniky, to vše v kontextu plánované diskuze o novém víceletém rozpočtu EU.

22:28 Dvořák: Přijetí eura má v sobě potenciál rizik, přínosů je ale víc. Potvrzuje to 20 členských států Číst článek

„Jsme ve válečném stavu a Evropa, řekněme si to upřímně, na to není mentálně, ekonomicky ani technologicky připravená,“ myslí si Martin Dvořák.

Letos na podzim si Češi budou vybírat nové složení Poslanecké sněmovny, a tedy i vlády. Podle Dvořáka bude náročné zabránit ruskému vměšování do voleb, jaké nedávno postihlo třeba prezidentské volby v Rumunsku.

„Je potřeba se ptát, jestli právo svobodného vyjádření má mít kdejaký robot v kremelské fabrice – to v tuto chvíli nemáme úplně dořešené,“ poznamenává český ministr pro evropské záležitosti. Poprvé přitom v éteru přiznává, že do Dolní komory Parlamentu letos kandidovat nebude. „Nechávám si zadní vrátka pro senátní volby v roce 2026,“ prozrazuje.

Jaké další výzvy letos Evropskou unii a českou politiku v ní čekají? A jak se k nim Praha postaví? Poslechněte si nejnovější epizodu Bruselských chlebíčků.