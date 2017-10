Bývalý diplomat a Havlův poradce Pavel Fischer chce kandidovat na prezidenta. Podporu našel mezi senátory

Mezi kandidáty na prezidenta nejspíš přibude další jméno. O post na Hradě se chce ucházet ředitel agentury STEM a někdejší velvyslanec ve Francii Pavel Fischer, jak zjistil server iROZHLAS.cz. Podporu našel mezi senátory, k nominaci potřebuje alespoň deset podpisů členů horní komory. Češi budou vybírat novou hlavu státu v historicky druhé přímé volbě 12. a 13. ledna. Původní zpráva Praha 13:06 4. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý diplomat a někdejší český velvyslanec ve Francii Pavel Fischer se chce ucházet o funkci prezidenta. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Podpis Fischer získal například od šéfa senátorského klubu KDU-ČSL Petra Šilara. „Ano, Pavel Fischer má podporu senátorů. Já mu ji dal také,“ uvedl.

Šilar dodal, že ale nejde o oficiální stanovisku KDU-ČSL či jeho senátorského klubu. Někteří lidovci už dříve vyjádřili podporu jinému kandidátovi, a to bývalému předsedovi Akademie věd Jiřímu Drahošovi.

Za někdejšího poradce Václava Havla se postavil také předseda senátorského klubu Starostů a nezávislých Jan Horník nebo senátor TOP 09 Tomáš Czernin. „Zájem pana Fischera kandidovat na prezidenta mi udělal radost. Mým podpisem jsem ho rád podpořil, stejně jako další členové našeho klubu," uvedl Czernin.

Podporu by bývalý diplomat mohl mít i od senátora za Zelené Václava Lásky, ten ale nechtěl být konkrétní. „Vím, že se taková jednání vedou. Já sám jednoho kandidáta podpisem podpořím. Ale jeho jméno sdělím, až si to on sám bude přát,“ popsal.

Podporu Fischer hledá také mezi senátory z řad ČSSD. „Požádal o možnost vystoupit na klubu, ale určitě to nebude tento měsíc, protože máme jiný program. Osobně jej určitě nepodpořím,“ napsal v SMS předseda klubu ČSSD Petr Vícha.

"S panem Fischerem mám domluvenou schůzku. Tuším, o co jde, ale ještě jsem se nerozhodl," řekl zas senátor Jiří Dienstbier z ČSSD.

Aktuální reakci Fischera zjišťujeme.

Nominace Senátu

Nominaci Senátu mají jistou místopředseda horní komory Jaroslav Kubera (ODS) a Karel Štogl, bývalý šéf kabinetu premiéra Jiřího Rusnoka. Jak oba deklarovali, mezi senátory sesbírali dostatečný počet podpisů.

Pavel Fischer Pavel Fischer působil jako poradce prezidenta Václava Havla, řídil Politický odbor. Po skončení angažmá na Hradě se stal v roce 2003 velvyslancem ve Francii a Monaku. Na postech v zahraničí byl do roku 2010, tehdy získal i francouzský řád Čestné legie. Je také držitelem monackého řádu svatého Karla, ten získal v roce 2009. Od letoška pracuje jako ředitel agentury pro výzkum veřejného mínění STEM.

Fischera spolu s lékařem Markem Hilšerem označila za vhodného adepta na prezidenta už loni tzv. Kroměřížská výzva. Ta vybírala kandidáta ze tří desítek osobností. Fischer ale tenkrát odmítl, že by chtěl být výhradním kandidátem této iniciativy.

V historicky druhé přímé volbě hlavy bude o znovuzvolení usilovat současný prezident Miloš Zeman. O přízeň voličů se bude ucházet také expředseda Akademie věd Jiří Drahoš nebo podnikatel a skladatel Michal Horáček, oba už sesbírali dostatečný počet podpisů potřebných pro kandidaturu.

Mezi další adepty na Hrad patří například lékař Marek Hilšer, bývalý šéf Škody Auto Vratislav Kulhánek (za ODA), předseda Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek (za Realisty), předseda strany Rozumní, hudebník Petr Hannig, nebo bývalý poslanec Otto Chaloupka.