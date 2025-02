‚Celé to bylo bílé, obalené sněhem.‘ Mrazy dělají problém čidlům nového drážního zabezpečovače

Problémy s namrzáním nového evropského železničního zabezpečovače ETCS by mohly být vyřešené až na příští zimu. Informovali o tom ministr dopravy Martin Kupka z ODS a firma Alstom – jeden z dodavatelů technologie. Během lednových mrazivých dnů se ukázalo, že při sněhu na trati na lokomotivách namrzá rychlostní čidlo. Vlak potom zahlásí chybu a nouzově zastaví. Dopravci, výrobci i stát si tak teď můžou jenom přát, aby nezačalo vydatně sněžit. Praha 10:34 7. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Během lednových mrazivých dnů se ukázalo, že při sněhu na trati na lokomotivách namrzá rychlostní čidlo (ilustrační foto) | Zdroj: Český rozhlas, Soukromý archiv Pavla Daniše

Se strojvedoucím Filipem Kubesou stojíme na odstavném nádraží, před námi je lokomotiva zvaná Pershing. Sehneme se pod lokomotivu a vidíme tzv. Dopplerův radar, který měří rychlost. „Dopplerův radar se obalí prašným vířivým sněhem nebo námrazou a špatně vyhodnotí rychlost,“ vysvětluje Kubesa.

V tu chvíli jednotka zahlásí chybu přímo na stanovišti strojvedoucího a vlak spustí rychlobrzdu. „Celé to bylo bílé, obalené sněhem,“ popisuje dále své zkušenosti strojvedoucí.

Po nouzovém zastavení může alespoň dočasně pomoct restart systému a vlak se znovu rozjede. Několikrát však došlo k situaci, kdy musela přijet na pomoc druhá dispečerská lokomotiva a soupravu přes krizový zasněžený úsek převést.

Namrzání ETCS se objevuje na starších typech lokomotiv, kam se systém přidával dodatečně, ale i u nových, kde je zabezpečovač už z výroby. Různé problémy dopravci zaznamenali jak u systému od Alstomu, tak třeba od Siemensu.

Dočasné řešení

Alstom však přišel s prozatímním řešením. „Potírat horkou vodou. Není to úplně legrace a bohatě to stačí. Když jdete ráno do práce a máte zamrzlé auto, taky ho očistíte horkou vodou nebo škrabkou a vydrží to zhruba den,“ říká ředitel Alstomu Daniel Kurucz.

„Ještě jsme přišli s řešením s monopropylenglykolem (nemrznoucí směsí – pozn. red.), který vydrží dokonce několik dní,“ dodává Kurucz. Takto řešit problém s namrzáním čidla je však podle strojvůdce Filipa Kubesy reálné maximálně před jízdou.

Řešení za provozu je podle něj nemožné. „Ometání sněhu z Dopperu (Dopplerova radaru – pozn. red.) nepřipadá v úvahu. Dopplerův radar je v podstatě mikrovlnná trouba, takže když je aktivní, nemůžeme se k němu přibližovat blíže než na metr,“ konstatuje.

„Nedokážu si úplně představit, že bych tam někde běhal s rychlovarnou konvicí a sháněl u výpravčího vodu. Kdybych to tou vodou polil, jsme za 20 minut zase tam, kde jsme byli,“ dodává Kubesa.

Trvalé řešení

Alstom teď vymýšlí trvalé řešení pro jednotlivé typy lokomotiv „Mechanický kryt, jiné umístění na vozidle, jiný způsob natočení radaru a jiné snímání. Potom může být sofwarové řešení,“ doufá Daniel Kurucz.

Podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) by měli výrobci ETCS problém prakticky vyřešit do příští zimy. „Jasná lhůta pro vyřešení těchto problémů je polovina letošního roku – tak, abychom na podobné problémy se zatížením Dopplerových radarů sněhem a ledem v příštím zimním období vydatněji nenarazili,“ říká Kupka.

Letos zatím na úsecích s ETCS sněžilo pouze v okolí České Třebové. I přes problémy s námrazou tak byla za první měsíc fungování spolehlivost zabezpečovače přes 99 procent.