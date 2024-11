Parní lokomotivy neumí moderní zabezpečení. Dostanou jízdy historickými vlaky šanci?

Správa železnic postupně přechází na jednotný evropský zabezpečovací systém ETCS. Ten dokáže sám zastavit vlak, pokud není trať volná a hrozí nehoda, nebo třeba i v případě, že udělá strojvedoucí chybu nebo ho postihnou zdravotní problémy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Správa železnic chce od ledna na dalších tratích spustit modernější zabezpečovací systém ETCS, historické vlaky ho nemají

Existují dvě úrovně – v první je trať vybavená čidly, která jsou propojená s návěstidly a zároveň vysílají signál do zařízení v lokomotivě. Druhá navíc prostřednictvím rádiového signálu neustále komunikuje s vlaky, sleduje provoz na trati, reguluje rychlost.

Od ledna začne výhradní provoz ETCS na trati Česká Třebová – Přerov, Česká Třebová – Břeclav a také na koridoru z Prahy přes Pardubice do České Třebové. Výhradní znamená, že vlaky bez napojení na ETCS na koleje nesmí.

5:27 ‚Eliminuje technickou i lidskou chybu.‘ Na železnici začíná provoz moderního bezpečnostního zařízení Číst článek

Pardubický kraj přitom už od roku 2015 organizuje letní jízdy parními vlaky, ty ale pochopitelně palubní jednotku pro ETCS nemají. Jízdy jsou velmi oblíbené, a proto se také postupně prodlužovaly. K základnímu okruhu Dolní-Lipka, Ústí nad Orlicí tak přibyly trasy z Dolní Lipky přes Českou a Moravskou Třebovou do Svitav, ale i výjezdy za hranici kraje – přes Choceň a Pardubice do Hradce Králové. Vloni tak parní stroje jezdily po koridoru, kde bude spuštěný systém ETCS, a kam tedy podle nových pravidel nesmí.

Dvě možnosti

Jsou dvě možnosti, jak situaci vyřešit. První je dostat mobilní jednotku ETCS do parního vlaku. Speciálně upravený vůz hytlák hned za lokomotivou by dokázal se systémem komunikovat. Jenže vytvoření takového technického řešení zabere hodně času.

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK) už proto jednal s ministrem dopravy Martinem Kupkou (ODS) o jiném řešení, a to papírovém. Měla by to být směrnice nebo výjimka z předpisů, která by provoz parních vlaků bez systému ETCS umožnila. Konkrétní podobu ale zatím ještě nemá.