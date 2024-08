‚Eliminuje technickou i lidskou chybu.‘ Na železnici začíná provoz moderního bezpečnostního zařízení

Začíná testovací provoz nového železničního evropského zabezpečovacího systému ETCS v Česku. Nově ho musí povinně používat proškolení strojvedoucí na tratích a v lokomotivách, kde už je zabezpečovač nainstalován. Nový systém by měl zabránit lidským chybám, například střetu dvou vlaků, které jedou po stejné koleji proti sobě. „Největší problém je zatím prodleva systému,“ řekl pro Radiožurnál Jaroslav Vondrovic, prezident Federace strojvůdců ČR. Rozhovor Praha 11:45 1. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vlak mezi Pardubicemi a Rosicemi projíždí ještě po starém mostě | Foto: Honza Ptáček | Zdroj: Český rozhlas

Jak si máme evropský zabezpečovací systém představit? Jak funguje?

Tento systém je nejmodernější a sofistikované zařízení, které by mělo zabránit tomu, aby došlo ke srážce vlaků, například projetím hlavního návěstidla. Dnes sice systémy dokážou iniciovat to projetí, ale nedokážou zastavit ještě před projetím návěstidla, což by tento systém měl dokázat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s prezidentem Federace strojvůdců ČR Jaroslavem Vondrovicem

A co to znamená pro strojvedoucí? Přibude vám v kabině práce?

Strojvedoucí si to samozřejmě musí řádně prostudovat, naučit se s tím zacházet, což je náročné, ale zase na druhou stranu to pomůže, aby bylo zajištěno, že se v maximální možné míře eliminuje možnost selhání lidského činitele.

Pokud už všechny manuály nastudujete a přijdete do kabiny předtím, než vyjedete, co to pro vás prakticky znamená? Zmáčknete jen nějaké tlačítko, nebo někam musíte něco zadávat?

Je to systém, který se musí ovládat, není to jenom zmáčknutí jednoho tlačítka, je to složitější, ale to by bylo na dlouhé povídání.

Je to ale nejmodernější systém, který dokáže v maximální možné míře eliminovat chybu lidského činitele, což samozřejmě vítáme a byli bychom rádi, aby se tento systém rozšiřoval co nejvíce. Nejenom od 1. 1. 2025, kdy bude na vybraných tratích probíhat plný provoz s dohledem bez možných výjimek.

V současné době podle implementačního plánu by mělo do roku 2030 dojít k osazení ETCS asi na 5000 kilometrů. Naše síť má přitom přes 9400 kilometrů, takže velká část moderním systémem osazena nebude. Naše federace samozřejmě chce, aby bylo co možná nejvíce kilometrů zabezpečeno tímto nejlepším systémem, který by eliminoval jak technickou chybu, tak i chybu člověka.

Drony nad lokomotivami. Nový systém zabezpečení železnice čekají přes léto zátěžové testy Číst článek

To si určitě přejí cestující. Systém ETCS už je ve 400 vozidlech a mají ho používat pouze proškolení strojvůdci. Kolik strojvůdců už školením prošlo a museli se naučit hodně nových věcí?

Nedokážu říci, kolik celkově je proškolených strojvůdců, protože dopravců je v České republice přes 130. Mám informace, že u Českých drah je proškoleno necelých 800 strojvedoucích z celkového počtu 3500. Neznamená to, že všichni musí být proškoleni okamžitě, protože úseků s ETCS je zatím minimum, takže první musí být proškoleni ti, kteří tam jezdí.

Zaznamenali jste třeba nějaké komplikace právě v souvislosti s tím školením nebo v novinkách, které se ETCS týkají a které zavádí?

Vždy, když se vymýšlí něco nového, tak to přináší komplikace. Školení probíhá, vylaďují se chyby a přístup jak školitelů, tak školených kluků se zlepšuje. Nemyslím si, že je to zásadní problém. Spíš jde o rychlost proškolení dostatečného počtu strojvedoucích.

A co je z vašeho pohledu ještě nutné dořešit, aby systém opravdu mohl začít fungovat v ostrém provozu od ledna příštího roku?

Pokud je mi známo, největší problém je prodleva systému. Je to nejdelší časový úsek, kdy palubní jednotka ETCS může zůstat bez spojení s traťovým systémem. U nás je systém nastaven maximálně na 18 sekund, což zatím podle mých informací dělá problémy. Tím pak často dochází k neřízenému zastavení vlaků.

Ve světě – v Německu či v Rakousku – je tato prodleva nastavena až na 40 sekund, takže bude zřejmě třeba vše přestavět na delší časovou prodlevu, aby nedocházelo k problémům s tím, že to někde zastaví, když nemusí.