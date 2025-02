Češi šetří na potravinách. Z vysokých cen se navzájem obviňují zemědělci, potravináři i obchodníci

Jaké jsou podle Zemědělského svazu hlavní příčiny a důvody růstu cen potravin v Česku, které v Česku zdražovaly víc, než je průměr v celé Evropské unii?

Situace na trhu je velmi složitá. Zemědělcům od roku 2004 vzrostly ceny o 32 %, ale v obchodech vzrostly o 87 %. Poslední roky jsou hodně divoké, protože samozřejmě rostou náklady všem: energie, plyn, pohonné hmoty. Samozřejmě rostou mzdy. A rostou i požadavky dané evropskou legislativou.

Ale zemědělci nejsou schopni inflaci a rostoucí náklady dlouhodobě promítnout do svých realizačních cen, protože ceny se tvoří na komoditních burzách. My vlastně nemáme možnost svoje vyšší náklady promítat. Takže pokud rostou ceny v obchodech, tak je to především proto, že svoje vyšší náklady do toho promítnou v první řadě obchodníci a pak zpracovatelé.

Jaká opatření by tu situaci pro vás zlepšila? Co by se podle vás mělo udělat, aby ceny potravin dál tak výrazně nestoupaly?

My můžeme zvýšit ceny jenom tak, jak je zvyšují kolegové v dalších zemích. Pokud nemají tak vysoké náklady třeba na energie, jako máme my, tak samozřejmě ceny tolik nezvýší a my je pak také nemůžeme zvýšit.

V první řadě můžeme podpořit ty zemědělce, kteří produkují potraviny. Systém zemědělské politiky je bohužel nastaven tak, že spíše odměňuje zemědělce, kteří neprodukují a dělají environmentální záležitosti. Ale potom je konkurenční schopnost našich producentů menší, protože dotace by měly kompenzovat i vyšší náklady, které naši zemědělci mají.

Můžeme omezit dovozy z těch zemí, kde nemusí plnit environmentální povinnosti, jak máme my. Mají nižší náklady a tím pádem to vyrobí levněji. A pokud my neřekneme, že to musí vyrábět za stejných podmínek, tak zcela logicky je potom cena v celé Evropě nižší.

Zemědělce také obrovsky zatěžuje a zvyšuje jim náklady byrokracie. Všechny požadavky, které na ně klademe. Jestli chceme levnější potraviny, tak musíme snížit požadavky, musíme zjednodušit byrokracii a musíme říct, že některé požadavky jsou nadbytečné.

Naše snaha je nastavit dlouhodobou strategii na to, jak zvyšovali produkci, zefektivňovat chovy a potravinářskou výrobu, protože potřebuje mít taky efektivní potravináře. To všechno potom může snižovat náklady a zlevňovat potraviny.

Jak očekáváte, že se ceny potravin pro spotřebitele budou do budoucna vyvíjet?

Situace na světových trzích je velmi volatilní. Ceny se teď dlouhodobě drží nízko právě kvůli dovozům třeba z Ukrajiny, v minulosti i z Ruska nebo z Mercosuru (jihoamerické sdružení volného obchodu, pozn. red.). Ale na druhou stranu si musíme uvědomit, že počet obyvatel na planetě roste, poptávka v potravinách roste stabilně dlouhodobě a bude růst.