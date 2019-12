Český rozhlas spustil audio archiv mujRozhlas, fungovat bude jako aplikace do mobilů i v prohlížeči

Český rozhlas spustil největší český audio archiv. V rámci projektu mujRozhlas bezplatně nabídne živé vysílání všech stanic, výběr archivních pořadů i audioprodukci vyrobenou pro on-line prostředí. Hlavním cílem projektu je zvýšení poslechovosti audio obsahu Českého rozhlasu na internetu, oslovení nového publika a zavedení nových technologických inovací. Praha 17:51 4. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít mujRozhlas. Poslouchám, co chci. | Zdroj: Český rozhlas

Podle dřívějších informací firma letos do projektu investovala kolem devíti milionů korun. „Po dvou letech intenzivní práce a úsilí spustíme projekt, který nemá v rámci České republiky obdoby. Je součástí dlouhodobé strategie digitalizace obsahu a nabídne veškeré audio služby Českého rozhlasu na jednom místě,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

První audio archiv pod názvem Rádio na přání byl zprovozněn v roce 2004 a jeho následné služby byly v obdobném charakteru provozovány jako součást webu rozhlas.cz. V roce 2004 také vznikla první verze aplikace iRadio a následující rok také podcasty s možností poslechu vybraných pořadů.

„Projekt mujRozhlas nám svým startem otevírá možnosti, jak budovat a rozvíjet audio služby na jednom místě. Spuštěním služby práce nekončí, naopak bude nastartována kontinuální práce, kdy budeme postupně uvolňovat připravované technologie a funkcionality pro mobilní aplikaci a webové stránky a rozšiřovat nabídku obsahu,“ uvedl ředitel Nových médií Jiří Malina.

Audioportál nabídne živé vysílání, záznamy odvysílaných pořadů, nové obsahové formáty vyrobené pro on-line distribuci a také speciality z archivu Českého rozhlasu. Bude jej možné stáhnout jako aplikaci do mobilu nebo používat na počítači v internetovém prohlížeči, který poběží také pro mobilní zařízení.

Do konce ledna by měl mujRozhlas plně nahradit současnou aplikaci iRadio a starý audio archiv, který je součástí stránky hledani.rozhlas.cz. Nasazování služby bude postupné. Následující dvě etapy se zaměří na možnosti komerčních služeb a budování práce s uživateli. Projekt mujRozhlas je nastaven do roku 2021, kdy by se měl následně začlenit do plného běžného provozu.