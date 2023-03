Objektivitu jsme zúžili na pseudovyváženost. Novináři často jen mechanicky měří čas, říká Moravec

Práce novinářů je založena na důvěře posluchačů, čtenářů a diváků – měří ale média všem stejně? Hosté podcastu Chyba systému reflektují chování médií, mimo jiné během nedávných prezidentských voleb. Jak podotýká novinář z Aktuálně.cz David Klimeš, bylo by s podivem, kdyby média alespoň v něčem neselhala. Chyba systému Praha 7:25 24. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Moravec | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

„Bylo by mi vlastně divné, kdybychom jako novináři v prezidentské volbě v něčem neselhávali. Kdyby to tak bylo, tak bych se bál. Bylo by to opravdu jak v 80. letech, kdy cenzurní úřad vyhodnotí, jestli byly dostatečně pokryté volby nebo sjezd KSČ. Naštěstí to tak není. Naštěstí můžeme selhávat,“ konstatuje.

Novinářskou objektivitu podle svých slov chápe především jako profesní rutinu, kdy je důležité oddělovat fakta od názorů a zpravodajství od komentářů a poskytovat oběma stranám vyvážený prostor.

„Pokud rozostříme, co je fakt a komentář, respektive zpravodajství a publicistika, tak se stáváme strašně snadnou kořistí politického marketingu,“ zdůrazňuje Klimeš.

Ilustruje to na svém setkání s kubánskými a běloruskými disidenty, kterým nedokázal vysvětlit rozdíl mezi komentářem a zprávou: „Oni prostě věděli, kdo je nepřítel, a nemají důvod k tomu dělat nějaké formální obezličky. Upřímně řečeno teď mám problém zastávat tuto pozici před spoustou svých kolegů v Česku,“ doplňuje.

Politizace novinářů

Podle moderátora České televize Václava Moravce jsou hlavními atributy objektivity fakticita a relevance: „Na to jsme v dnešní době úplně zapomněli, protože jsme objektivu zúžili na pseudovyváženost, kdy máme být jen mechanickými měřiči času.“

„S oblibou studentům říkám, že Andrej Babiš posunul trend, který byl v médiích přítomný už v 90. letech.“ Václav Moravec

Pozastavuje se také nad tím, s jakými reakcemi se setkává, když upozorní na podobnost byznysového okolí kolem Petra Pavla a Miloše Zemana.

„Totéž se týká Andreje Babiše. S oblibou studentům říkám, že on posunul trend, který byl v médiích přítomný už v 90. letech. To znamená propojení politiky a žurnalistiky. Václav Klaus a Denní telegraf a banka IPB. Na Babiše bylo zaděláno už tehdy,“ uvádí.

Podle Apoleny Rychlíkové v českých médiích dominuje pravicově liberální ideologie, se kterou se ztotožňuje drtivá většina novinářů. Připomíná, že v první přímé prezidentské volbě se média postavila na stranu Karla Schwarzenberga proti Miloši Zemanovi, pro něhož se pak útoky na liberální média staly leitmotivem jeho prezidentství.

„Letošní rok se nesl mírně v podobném duchu, ale rozdíl byl v tom, že proti Petru Pavlovi stál Andrej Babiš s celým tím svým mediálním kolosem. A to je důležité zmínit, protože máme tendenci zaměřovat se na média, která považujeme za kvalitní. Ale když člověk viděl, jak Babiš využíval svá média, co v nich měl za propagandistický materiál a jak zneužíval celé řady celebrit a podporovatelů, tak je vlastně s podivem, že na druhé straně nebyla odezva větší,“ upozorňuje.

